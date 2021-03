Agresoarea Mirelei Vaida și-ar fi premediat fapta! Dezvăluiri șocante despre scandalul momentului: "Mă duc la emisiune.."

In articol:

Agresoarea Mirelei Vaida ar fi vorbit cu o persoană despre faptul că vrea să meargă la emisiune. Noi detalii ies la iveală în scandalul momentului!

Noi detalii despre agresoarea Mirelei Vaida

În urmă cu doar câteva zile, o femeie dezbrăcată complet a atacat-o, în direct, pe Mirela Vaida. Aceasta a aruncat cu un bolovan spre prezentatoarea emisiunii, iar la scurt timp transmisiunea a fost întreruptă.

Ulterior, autoritățile au venit și au preluat-o pe agresoare, iar la momentul actual se află internată la spitalul Obregia din Capitală.

Însă, se pare că ies la iveală noi detalii despre fapta femeii. Echipa emisiunii a mers la casa unde femeia locuit, în locul unde un bărbat a luat-o în spațiu, ea fiind părăsită de părinți de mai bine de 10 ani. Acolo, bărbatul a spus despre agresoarea Mirelei Vaida că este o fire destul de pașnică și că nu ar fi putut face rău nimănui. Ba chiar mai mult, i-ar fi spus omului că va merge la București, la emisiunea prezentată de Mirela, pentru că și-a găsit părinții.

”Mi-a zis că <<mă duc la Acces Direct că mi-am găsit părinții>>”, a spus gazda femeii din Iași.

Mirela Vaida atacata

Luni, 22 martie, Mirela Vaida a mers la poliție și a depus plângere penală împotriva femeii.

Prezentatoarea tv susține că este într-o situație extrem de dificilă.

"Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine şi o femeie goală, dezbrăcată complet care urla continuu: ''Să îmi dai banii, să îmi dai banii''.

Credeţi-mă că şi acum tremur, pentru că totul s-a derulat într-o fracţiune de secundă. Norocul meu este că nu m-a nimerit şi că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului.

Cei de la poliţie spun că au identificat-o pe această doamnă şi că ar fi o persoană din judeţul Iaşi. Nu ştim cum a ajuns până aici, mai avea încă o sacoşă cu vreo trei-patru-pietroaie pregătite acolo în spate la intrare", a povestit prezentatoarea TV.