Mirela Vaida va depune plângere pentru tentativă de omor! Ce se va întâmpla cu agresoarea

Mirela Vaida va depune plângere pentru tentativă de omor, după ce a fost agresată în propria emisiune. O femeie a intrat goală în platou și a aruncat cu o piatră către prezentatoarea tv. Ce se va întâmpla acum cu agresoarea?!

Mirela Vaida, plângere pentru tenativă de omor

În emisiunea pe care o prezintă, Mirela Vaida a avut parte de o exeperiență de-a dreptul șocantă. Prezentatoarea de televiziune a fost atacată, în direct, de către o femeie goală, care a aruncat spre ea cu un bolovan. Extrem de șocată de cele întâmplate, timp de câteva ore nu a putut da nicio declarați despre cele întâmplate.

"Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine şi o femeie goală, dezbrăcată complet care urla continuu: ''Să îmi dai banii, să îmi dai banii''.

Credeţi-mă că şi acum tremur, pentru că totul s-a derulat într-o fracţiune de secundă. Norocul meu este că nu m-a nimerit şi că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului. Cei de la poliţie spun că au identificat-o pe această doamnă şi că ar fi o persoană din judeţul Iaşi. Nu ştim cum a ajuns până aici, mai avea încă o sacoşă cu vreo trei-patru-pietroaie pregătite acolo în spate la intrare", a povestit prezentatoarea TV.

Mirela Vaida, atacată în platou[Sursa foto: Captură YouTube]

Astăzi, Mirela Vaida este așteptată la Secție 4 de Poliție pentru a depune plângere pentru tenativă de omor. Femeia se teme acum pentru siguranța ei. Dacă se dovedește faptul că a avut discernământ, agresoarea riscă ani buni la închisoare.