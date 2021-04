Albert Oprea cere publicului să nu-l mai voteze. „Nu vreau să mai fiu favorit!” Decizie fără precedent la Survivor România

In articol:

Tensiunile din echipa Războinicilor l-au făcut pe Albert Oprea să ia o decizie fără precedent la Survivor România.

Albert Oprea, apel către susținători la Survivor România

Războinicul face un apel susținătorilor și îi roagă pe cei de acasă să nu-l mai voteze în competiția Survivor România.

Albert Oprea face un gest șocant și cere publicului Survivor România să nu-l mai susțină în competiție. El spune că nu merită să fie cel mai votat concurent din echipa albastră, pentru că nu mai aduce puncte. „ Eu am venit în față și am avut o discuție înainte de meci în ultima vreme am avut multe certuri, reproșuri, vibe-ul prost în echipa. Mi-am dat seama că eu sunt principalul vinovat mai ales din punct de vedere sportiv. Mi-am cerut scuze fiecăruia în parte dacă am greșit cu ceva.

În ultimele săptămâni am fost cel mai slab din punct de vedere sportiv. Nu am adus puncte, dar totuși am ieșit favoritul publicului ceea ce mi-a dat responsabilitatea să votez pe altcineva. Nu e corect că în momentul de față să fiu favoritul publicului. Mulțumesc publicului care m-a votat, să nu se înțeleagă greșit. Eu am venit aici să fiu cel mai bun, să ajut echipa. Deocamdată eu nu ajut echipa”, a declarat concurentul.

Echipa Războinicilor

Albert Oprea: „ Nu mai vreau să fiu favoritul publicului!”

Războinicul îi asigură pe cei de acasă că nu renunță la lupta pentru supraviețuire din Dominicană, însă în acest moment nu se simțe îndreptățit să fie el cel care propune o altă persoană pentru eliminare, deși este cel mai slab concurent de la

Survivor România.

„Am ajuns în punctul în care o trag în jos și rog publicul să nu mă mai voteze. Nu mi-aș dori să plec acasă. Mă simt motivat să am revenirea asta, mi-am dorit să aduc puncte astăzi, dar nu am făcut-o. Nu mai aduc puncte de o perioada de timp. Am venit aici să fiu un Războinic să-I batem pe Faimoși. La ora actuală am ajuns să fiu cel mai slab sportiv și nu merit să fiu favoritul publicului.

Rog publicul să nu mă mai voteze deocamdată pentru că nu merit să fiu favoritul publicului, să votez pe cineva din echipa să plece care e mai bun. Nu sunt căzut psihic, e pur și simplu adevărul. Nu mai dau randament și nu mai vreau să fiu favoritul publicului pentru că simt că nu mai merit”, a conchis Albert Oprea.