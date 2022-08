”Alcoolul m-a pus în situații de viață și de moarte”. Nadine vorbește fără perdea despre perioada în care era dependentă. Cât de mult a afectat-o consumul de băuturi alcoolice

In articol:

Nadine este actriță și cântăreață, cunoscută pentru talentul ei și apreciată pentru sinceritatea pe care a etalat-o mereu.

Vedeta a recunoscut în nenumărate rânduri că viața sa nu a fost deloc una ușoară, însă a reușit, în cele din urmă, să învingă toate greutățile ce i-au ieșit în cale.

Citeste si: Nadine, în vârstă de 44 de ani, s-a înscris la BAC și a susținut deja primele două probe. Emoții mari pentru vedetă: "Una dintre cele mai frumoase zile din viaţă mea"

Nadine vorbește fără perdea despre perioada în care era dependentă [Sursa foto: Facebook]

Nadine vorbește despre problemele cu alcoolul

Însă, ce nu știe multă lume este faptul că Nadine, până să ajungă să ducă o viață liniștită și sănătoasă, a fost victima consumului de alcool.

Vedeta recunoaște că a traversat o perioadă în care nu-și vedea viața fără băuturile alcoolice, nefiind vorba doar de un pahar de vin, ci de sticle întregi.

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Doar așa, deși funcționa la capacitate redusă, spune ea, reușea să-și pună pe pauză sentimentele, angoasele și să uite de necazurile care o năpădeau.

”Nu mai beau de câțiva ani, iar când o făceam credeam că o fac pentru că îmi place. Detestam gustul alcoolului, însă iubeam felul în care îmi schimba realitatea. Nu știam cum să fac altfel. Azi stiu. În terapie am aflat că beam pentru a anestezia la prima mână orice formă de emoție dureroasă. Alcoolul m-a pus în situații penibile, mi-a distrus prietenii, m-a pus în situații de viață și de moarte, și mi-a furat și multe situații de viață pe care nu mi le mai amintesc. Dacă poți să bei doar un pahar, ocazional, ești unul dintre puținii fericiți. Cei mai mulți însă nu își concep viața fără alcool. Eu n-am putut niciodată să mă rezum la un pahar de vin seara, sau, uneori, un pic la o petrecere. Aveam nevoie de câteva sticle de vin pe zi, si culmea, funcționam in felul meu, însă eram la un sfert de capacitate față de omul care sunt azi”, a scris Nadine pe pagina sa de Facebook.

Acum, trecută prin etapa dependenței, una pe care o caracterizează a fi neagră, Nadine vine cu un sfat pentru cei care apelează la același tertip de a fenta viața și problemele.

Ea spune că orice mică dorință de a bea fără oprire este, de fapt, un semnal de alarmă, motiv pentru care discuția cu un terapeut este obligatorie în acest caz.

Doar așa, subliniază ea, un om dependent de alcool își poate recăpăta claritatea minții, nu se pune în situația de a-și distruge căsnicia, viața copiilor ori de a provoca tragedii pe șosele.

”Toți în jurul meu beau ca pe ceva normal, însă acum știu că alcoolul nu este ceva normal. Este un alt fel de drog care duce la o boală lungă și agonizantă. De aceea, dacă îți este greu fără alcool, du-te și vorbește cu un terapeut- face minuni! Cântăm despre alcool, despre beție, ne lăudăm cu cât de mult alcool am băut nu știu unde, postăm pe social media pahare și sticle cu alcool pe care le dăm pe gât, ca și cum ar fi o mare virtute. Să bei alcool nu este o virtute. Pentru cei mai mulți este o boală. “Ne-au” spălat creierii pentru a ne ține mereu mufați la ceva ce nu ne lasă să gândim, să simțim sau să fim noi înșine. Trebuie să luptăm pentru a ne recăpăta claritatea minții- se poate! Câte căsnicii distruse din cauza alcoolului, câți copii fără părinți, câte accidente la volan cu victime…”, a mai notat vedeta.

Citeste si: Drama prin care a trecut Nadine! Nimeni nu știa cât a suferit prezentatoarea de televiziune: „Am cedat”

Acum, după ce a trăit la limita lucidității, trecând prin etapa de dependență, dar învingând dorința de a pune alcool pe buze, Nadine spune că viața ei s-a schimbat total.

De când a descoperit că poate trăi cu bune și cu rele și fără alcool, Nadine se bucură de o viață la limpede, mai sănătoasă și mai liniștită, îndemnându-i pe toți cei care se luptă cu dependența de alcool să îi calce pe urme, căci nimic nu este imposibil.

”Am descoperit apa. Iubesc apa! Am descoperit și ceaiurile; am colecții de ceaiuri din toată lumea. Odată cu ceaiul am descoperit ceștile de toate soiurile si ceainicele. Cu apa și ceaiul am descoperit o lume mai frumoasă decât cea lăsată în viața mea de alcool. N-am crezut că mă pot distra fără alcool în sistem. Dar se poate să râzi și să te simți bine doar cu apă. Se poate!”, a concluzionat Nadine.