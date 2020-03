Alex Bodi, declarații în exclusivitate despre motivele divorțului

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au divorțat astăzi, 10 martie, după doar șapte luni de mariaj. Relația lor a trecut prin foarte multe scandaluri, iar de data asta au decis să meargă în fața notarului pentru a încheia socotelile unul cu celălalt. La notar, cei doi au mai fost protagoniștii unui scandal monstru.

Alex Bodi, despre cum s-a ajuns la un divorț între el și Bianca Drăgușanu

Alex Bodi a vorbit în exclusivitate la Teo Show despre motivele care au dus la divorț. Afaceristul spune că au existat mai multe probleme între el și Bianca Drăgușanu, dar de foarte multe ori a fost și provocat să reacționeze la nervi.

„Nu vreau să asigur eu anumite informații. Referitor la 112, pot să spun că nu Bianca a sunat. Sunt apelurile de la mama ei pentru că nu mă agreează. Lucrurile astea o să le demonstrez, un avocat se ocupă de chestia asta”, a declarat Alex Bodi, pentru „Teo Show”.

Alex Bodi a vorbit despre scandalul monstru cu Madi Drăgușanu, mama soției lui: „Dacă ți-aș vorbi ca un bărbat adevărat și fără să țin cont de ceva, mama ei nici nu trebuia să existe în discuția asta. Eu mereu mi-am cerut scuze în fața Biancăi când am greșit, dar și în fața oricui. I-a zis niște chestii de cineva apropiat mie. Cel mai mult mă deranjează că m-a acuzat de anumite lucruri”.

Printre altele, Alex Bodi a povestit ce s-a întâmplat în parc, atunci când mama Biancăi Drăgușanu a sunat la poliție.

„Nu știu de ce a început să debiteze despre mine. E și din vina ei (n. red. Bianca) pentru că are 38 de ani și nu știe să zică „Stop!”. Ea evită certurile cu mama ei și nu i-am zis niciodată să aleagă între mine și mama ei. Eu m-am certat telefonic cu Bianca, dar după eram cu un băiat care era martor, i-am luat un buchet de flori și m-am dus la ea acasă. Eu n-am trecut de ușă că mama ei a sunat la poliție fără să spună nimic. M-am dus în parc, am vorbit cu ea. M-a văzut că eram supărat, m-a mângâiat. A apărut din nou mama ei și mi-a zis niște lucruri care m-au deranjat. I-am vorbit diferit față de cum vorbesc eu de obicei. A început să mă filmeze, dar și eu am filmări”.

Adevărul despre ce s-a întâmplat în fața notarului

La un moment dat, pe fondul unor discuții în contradictoriu, între Bianca Drăgușanu și Alex Bodi a izbucnit o ceartă de proporții. Ea a început să-l filmeze în timp ce o înjura, iar el i-a luat telefonul, l-a spart și apoi l-a păstrat. Chiar el a recunoscut că i-a aruncat telefonul pe geam. Acum, el susține că ea i-a luat telefonul.

„Ea a venit cu doi paznici și i-am zis că nu are ce să se întâmple. Telefonul care era pe geam era al meu. L-a aruncat ea. La început i-am zis că a fost o glumă pentru că eu i-am cumpărat telefonul ei și o să-l iau înapoi”, a declarat Alex Bodi.

Întrebat dacă are să primească o sumă de bani din partea fostei soții, el a ezitat să dea un răspuns:

„Lucrurile astea nu vreau să le discut. O să vorbesc eu cu ea. Avem o înțelegere, dar nu vreau să intru în detaliile astea”.

Alex Bodi a recunoscut că a lovit-o pe Bianca: „Pentru că sunt provocat”

„Da, am avut o altercație, dar pentru că sunt provocat. Eu i-am zis să nu mă facă să-i fac rău. Nu am de gând și nu vreau să avem o relație ca să ne facem rău. Ne-am tot certat, ne-am împăcat”, a mărturisit el.

Întrebat dacă Bianca l-a înșelat vreodată, Alex Bodi a răspuns: „A avut niște discuții în telefon și mi-a zis că le-a avut ca să mă facă gelos. Eu i-am fost infidel, m-a prins cu anumite chestii, dar de multe ori am fost doar provocat. Eu sunt omul care nu se ia de tine fără motiv”.

În final, Alex Bodi a recunoscut că există șanse de împăcare între ei, dar trebuie să fie reciproc: „Șanse există în viața asta. Nu aș putea zice nici că nu, nici că da. Trebuie să fie din ambele părți”. A mai adăugat că ei plănuiau să aibă doi copii împreună.