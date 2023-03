"Felul în care îl privea spune multe" Bogdan de la Ploiești și Theo Rose, surprinși într-o ipostază neașteptată. Fanii s-au emoționat când i-au văzut din nou împreună: "E magică în preajma lui, s-ar fi potrivit"

In articol:

Theo Rose și Bogdan de la Ploiești sunt 2 dintre cei mai iubiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar de când au apărut în lumina reflectoarelor, ambii cântăreți s-au bucurat de iubirea a sute de români. Ei bine, o lungă perioadă de timp s-a vehiculat că șatena și manelistul ar avea chiar o relație amoroasă, însă cei doi au dorit să lămurească zvonurile, la un moment dat, precizând că între

ei nu există decât o relație de prietenie, dar și o chimie excelentă pe scenă.

Cu toate acestea, fanii s-au bucurat la maxim recent, asta pentru că i-au văzut din nou împreună, după o lungă perioadă de timp. Cel care a făcut publică o filmare a fost chiar Bogdan de la Ploiești, care a fost surprins în timp ce îi punea mâna artistei pe burtica de gravidă.

Bineînțeles că reacțiile internauților nu au întârziat să apară în secțiunea de comentarii: „Felul în care îl privea spunea multe”, „E magică în preajma lui, s-ar fi potrivit”, „Știu că sunteți doar prieteni, dar Theo te privește mereu într-un fel”, „Ne-a fost doar să vă vedem pe amândoi”, „Doamne, parcă din priviri vă iubiți”, „Privirea lui Theo și atingerea lui Bogdan zic tot”.

Theo Rose își dorește să nască natural

Nu de mult, Theo Rose le-a dezvăluit fanilor de pe Instagram că s-a decis cum își dorește să-și aducă pe lume fiul, pe care îl va numi Sasha Ioan. Vedeta susține că s-a gândit foarte mult și s-a hotărât asupra nașterii naturale.

”Îmi mai e frică, da. Am zile când mă mai tem. M-am hotărât să nasc natural. E o experiență diferită pentru fiecare femeie. Unele trec ușor prin asta, altele au un travaliu lung și dureros, acum Dumnezeu știe cum o fi. Am și zile în care sunt curajoasă și zic: 'Bă, mai bine suport câteva ore travaliu și după aia mă refac și pot să-mi continui viața, mai ales că eu am problema aia cu operațiile, nu m-am operat niciodată de nimic și-mi doresc foarte tare să trec prin experiența asta fără operație, că nu vreau. Pot să evit, vreau să evit. Dar vedem ce-o fi. Cred că e normal să-ți mai fie frică că totuși, e cea mai importantă experiență din viața unei femei”, a spus Theo Rose, pe Instagram.