"În sfârșit" Ce se întâmplă în viața lui Alex Leonte, de când a pus punct relației cu Theo Rose. Schimbarea se vede cu ochiul liber: "Cum să lași așa băiat educat și rafinat?"

Alex Leonte și Theo Rose au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 5 ani, însă cei doi tineri și-au spus ”Adio”, viețile lor mergând acum pe drumuri separate. În timp ce artista se pregătește să devină mămică pentru prima dată, fostul ei iubit se ocupă foarte mult de el, dar și de carieră, ținându-i la curent pe internauți constant cu ceea ce se întâmplă în viața sa, mulți dintre urmăritorii lui

văzând o schimbare la el.

Nepotul lui Nea Mărin nu ezită niciun moment să se posteze pe internet, iar alături de o serie de fotografii publicate pe Instagram, Alex a scris și o descriere reprezentativă, semn că se bucură de natură și de ceea ce îl înconjoară: „În sfârșit o zi însorită. Weekend plăcut”.

De asemenea, recent, școala de dans a lui Nea Mărin și a fiicei lui, Larisa Barbu, a aniversat 23 de ani de activitate, organizându-se un eveniment special cu această ocazie, acolo unde a fost prezent și Alex Leonte: „About last night (n.r. Despre seara trecută) Școala de Dans Românesc Larisa si Marin Barbu a aniversat 23 de ani de activitate”, a scris Alex Leonte în dreptul unor imagini de la eveniment.

Internauții au luat cu asalt secțiunea de comentarii, acolo unde i-au transmis câteva mesaje de apreciere: „Ești foarte frumușel! Regret că nu a mers între tine și fosta! Cum să lași așa băiat educat și rafinat!”, a fost unul dintre comentariile care au apărut la postarea tânărului.

Theo Rose, despre despărțirea de Alex Leonte

Deși în primă fază ambii foști parteneri au fost rezervați în declarații, fără a oferi prea multe detalii despre separare, în urmă cu câteva luni, Theo Rose a vorbit despre despărțirea de Alex Leonte, explicând că are un singur regret privind acest aspect, mai precis că nu au încheiat relația la momentul potrivit.

Cu toate acestea, cântăreața susține că, deși s-au separat, ea și fostul ei iubit păstrează în continuare legătura și știu că se pot baza unul pe celălalt în orice moment.

„E ciudat să spun chestia asta. S-a terminat cu anxietatea, simt că sunt unde trebuie să fiu, că mi s-a umplut un gol. Eu nu mă feresc, spun absolut tot, simt că asta trebuia să se întâmple. Am fost hotărâtă că vreau să fac schimbarea asta, lucrurile s-au întâmplat foarte frumos. A fost greu să mă obișnuiesc cu ideea. A fost grea separarea de Alex, pentru că noi am crescut împreună și a fost greu. Am trecut prin faze dureroase, dar cred că ăla a fost și prețul că n-am avut curajul să oprim chestia asta când trebuia.

Eu cu Alex și acum suntem în relații foarte bune, noi am fost foarte buni prieteni, discutam absolut orice, am fost sprijin real unul pentru altul. Noi și acum ne putem baza unul pe altul, au fost cinci ani de zile, noi ne raportăm acum normal unul la altul. Cred că lucrurile trebuiau oprite de dinainte.

Noi am început de copii și ne-am construit relația pe un soi de sinceritate si prietenie, de asta s-a și terminat așa frumos. Au fost multe presiuni puse pe amândoi, mai ales pe el, pentru că toată lumea se aștepta să iasă scandal.”, a declarat Theo Rose, în cadrul podcast-ului lui Radu Țibulcă.