Alex Puștiu, prima reacție despre scandalul în care e implicat. A fost acuzat că a păcălit o familie: „Vreau să știe toată lumea”

Un nou scandal s-a iscat în showbiz-ul românesc. În urmă cu puțin timp, manelistului i s-au adus acuzații cum că a păcălit o familie și le-a luat banii. Cum subiectul a devenit unul foarte controversat în presa românească, artistul a făcut primele declarații cu privire la întreaga poveste.

Alex Puștiu, despre acuzațiile care îi sunt adresate

Unul dintre cele mai recente subiecte discutate în ultima perioadă este reprezentat de acuzațiile care sunt aduse către Alex Puștiu. Pe platforma TikTok a ajuns viral un videoclip în care un bărbat declara că manelistul i-a tras țeapă în legătură cu o sumă de bani. Acum, el a mărturisit că cel care îl acuză l-a contactat pentru a-i face o melodie băiatului său într-un anumit interval de timp.

În acea perioadă, artistul a fost plecat în Danemarca pentru a efectua un tratament și a amânat venirea în țară pentru încă o săptămână, încălcând astfel termenul propus de bărbat. Atunci când a revenit acasă, acesta a mers la studio pentru a le spune celor cu care lucrează că trebuie să dea banii înapoi, dar aceștia au fost cheltuiți. Solistul a considerat că nu este normal să dea suma aceea din buzunarul său.

„Băiatul acesta mi-a trimis o sumă de bani pentru a face o melodie pentru băiatul lui. Eu fiind plecat în Danemarca la tratament. M-au ținut la clinică o săptămână în plus și nu am putut respecta termenul pe care l-a vrut el. Acest om a vrut banii înapoi, nici un fel de problemă. Eu am venit acasă, în România, le-am spus celor de la studio că acest om își vrea banii înapoi. Au cheltuit banii. Am considerat că nu este normal să dau banii de la mine, atât timp cât banii i-am dat la studio”, a susținut vedeta, potrivit antenastars.ro.

Manelistul a restituit înapoi banii

Bărbatul nu a mai avut răbdare ca situația să fie rezolvată și a decis că cea mai bună soluție este să își spună supărarea în mediul online. Artistul a dezvăluit că a trimis banii posesorului lor de drept și că așteaptă să primească un videoclip care să dovedească că suma a ajuns unde trebuie.

„Omul dacă nu a mai avut răbdare m-a pus pe TikTok. Vreau să știe toată lumea că i-am trimis banii băiatului, în cursul zilei de astăzi voi primi și un video cu confirmare că și-a primit banii”, a mai spus manelistul.