Sebastian Chitoșcă, mesaj cu subînțeles pentru Alexandra, fosta lui soție?! „Tăcerea este cel mai bun răspuns”

Sebastian Chitoșcă a trpit o frumoasă poveste de dragoste alături de Alexandra, cu care a ajuns în fața ofițerului stării civile în urmă cu circa 7 ani de zile, acolo unde au spus cel mai important „Da” din viața lor. A fost o căsnicie plină cu suișuri și coborâșuri, în care fostul Fotbalist de la FCSB recunoaște că a făcut multe greșeli.

După întoarcerea din Republica Dominicană, acolo unde a petrecut jumătate de an în junglă, acesta s-a întors la partenera lui de viață pregătit să se schimbă și să îndreptă greșelile. Ceea ce nu știa el era că prezentul nu mai putea schimba rănile provocate în trecut. Alexandra a pus punct relației cu el într-un mod la care acesta nu se aștepta vreodată și a urmat o perioadă de suferință și amărăciune pentru fostul sportiv. A trecut deja o perioadă bună de timp de la despărțire și nu mai încape loc de îndoieli, separarea este una definitivă și nu există cale de împăcare.

Sebastian Chitoșcă [Sursa foto: Instagram]

Pe rețelele de socializare, Sebastian Chitoșcă este foarte activ și mereu în contact cu internauții. În urmă cu două zile, acesta a postat o fotografie cu el, însă, ceea ce le-a atras atenția fanilor a fost descrierea acestei imagini, despre care cred că este un mesaj adresat fostei soții a acestuia.

„Tăcerea este cel mai bun răspuns pentru cel care nu ți-a prețuit prezența”, a scris Sebastian Chitoșcă pe contul de Instagram.

Sebastian Chitoșcă și Alexandra [Sursa foto: Instagram]

Soția lui Sebastian Chitoșcă a cerut ordin de protecție împotriva lui

În urmă cu câteva luni, fostul fotbalist de la FCSB a revenit în România pentru niște programări la medicul stomatolog și nici nu-și imagina că la reîntoarcerea

în Germania, acolo unde era stabilit de ani buni cu soșia lui, nimic nu va mai fi la fel. Alexandra a cerut ordin de protecție împotriva lui Sebastian Chitoșcă, care nu are voie să se apropie deloc de ea, altfel riscă o amendă usturătoare sau chiar pușcăria. A fost ultima dată când cei doi s-au mai privit ochi în ochi, iar de față erau și agenții de poliție care au supravegheat întregul moment.

„Ea a continuat demersurile pentru a se asigura ca nu o sa mai dea ochii cu mine niciodata. Ii este si rusine sa mai vorbeasca cu mine. Nu a fost doar din cauza ei, au fost influente. Ea nici nu stie limba, a fost dusa acolo de oameni care stiu ce-au de facut. Am primit o foaie ieri, ca am fost inlaturat de la apartament si 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri sa fiu langa aceasta femeie, daca o sa ma apropii de ea am de facut inchisoare 6 luni sau amenda 250 de mii de euro.

Citeste si: Sebastian Chitoșcă, mesajul cu care a luat pe toată lumea prin surprindere: „Îmi doresc ca pe unii să nu-i fi întâlnit niciodată”

Nu i-am facut absolut nimic. Am vazut ca scrie in declaratie, sunt si cateva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatalui ei care a fost martor si a spus cand a venit politia ca sunt agresiv verbal", a povestit Sebastian Chitoșcă la Teo Show în urmă cu ceva timp.