Alexandra Bodi l-a dat uitării pe Ionuț! Regina TikTok-ului iubește din nou: „Sunt foarte fericită alături de noul meu iubit”

In articol:

Regii TikTok-ului și-au șocat fanii din mediul online, atunci când și-au spus „adio” definitiv. Cu toate că au decis să meargă pe drumuri separate, Alexandra și Ionuț Bodi și-au adresat numeroase replici dure prin intermediul unor filmulețe făcute pe contul de TikTok. Cel care a început războiul a fost Ionuț Bodi.

Potrivit spuselor sale, fosta sa parteneră de viață este o persoană alcoolică. De fiecare dată când se află sub influența băuturilor alcoolice devine agresivă verbal, atât cu el, cât și cu fiica ei.

Spre surprinderea internauților, gospodina din Mureș și-a găsit fericirea în brațele unui bărbat misterios, iar Ionuț Bodi a devenit istorie. Regina TikTok-ului le-a dezvăluit fanilor din mediul online că iubește din nou. Mai mult, aceasta a ținut să menționeze că este o femeie fericită.

Citeste si: Alexandra Bodi a gafat-o în ultimul videoclip postat pe TikTok! Internauții s-au arătat dezgustați de gestul ei: „Mi s-a părut doar mie sau...”

„Adio, CĂPROIULE. M-ai pierdut! Acum sunt foarte fericită alături de noul meu iubit care este mai frumos de 100 de ori mai mult. Tu ești un căproi bâlbâit. Să mă lingi acolo unde știi tu”, a spus Alexandra Bodi prin intermediul unui video postat pe TikTok, acolo unde a devenit și consacrată.

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Alexandra și Ionuț Bodi[Sursa foto: Facebook]

Alexandra Bodi, dezvăluiri șocante despre fostul iubit

Pentru că a fost taxată de fostul ei partener de viață, Alexandra Bodi a decis să-i dea o replică acidă. Într-un video postat pe platforma de TikTok, gospodina din Mureș a mărturisit că Ionuț Bodi este întreținut de mama sa.

„Ionuț a avut niște bolțari și i-a vândut. Mumă-sa i-a crescut copilul, din pensia ei. Mergea la lucru dar a fost cu niște fufe care i-au mâncat banii. De dimineață, de când deschide ochii, e numai pe TikTok. A fost la lucru numai 2 luni de zile. I-am trimis eu bani. Opriți-vă! Că mi-a pus Ionuț oamenii în cap, a zis că nu i-am dat să mănânce la copilul ăla. Eu cred că am avut mai multă grijă de copilul lui, decât de copilul meu, dar el nu recunoaște nimic.

Citeste si: Alexandra Bodi, acuzații de infidelitate la adresa soțului! Regina Tik Tok-ului a răbufnit: „Uitați cu cine mă înșală Ionuț, cu t*** asta!”

Este un mincinos, se scoate. De ce nu recunoaște că el a greșit cel mai mult? Caută toate motivele. Ionuț, de ce nu recunoști treburile astea? Să-ți fie rușine, că mi-ai pus oamenii în cap. Dar cu victimizarea asta nu o să pleci departe, fratele meu. Mi-ai făcut tu mie atâta rău. Dacă nu ar fi săraca mamă-sa, ar fi vai și amar de pielea lui. L-am lăsat 2 zile, plus cât am stat în spital cu fata, el deja a postat că nu mai e cu mine. Ce vină am avut eu? Nu am știut nimic, m-a blocat peste tot”.