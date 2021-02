Alexandra Dinu, noul jurat de la Românii au Talent. Vezi ce spune vedeta despre noul său proiect

In articol:

Alexandra Dinu este noul jurat de la Românii au Talent. Vezi ce spune frumoasa actriță despre noul său proiect și dragostea pe care o are față de televiziune.

Alexandra Dinu, noul jurat de la Românii au Talent

Frumoasa actriță, Alexandra Dinu, l-a înlocuit pe celebrul coregraf, Mihai Petre, în sezonul 11 de la Românii au Talent.

”Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit. Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!”, a declarat Alexandra Dinu, după ce a anunțat că va fi jurat la Românii au Talent.

Alexandra Dinu, noul jurat de la Românii au Talent.[Sursa foto: Instagram]

Alexandra Dinu, carieră

Alexandra Dinu a debutat în televiziune la 19 ani, fiind prezentatoare la postul național.

Actrița a fost căsătorită cu Adrian Mutu și au împreună un copil. După divorțul de acesta, vedeta a părăsit România și a ales să își continue cariera de actriță peste hotare. Vedeta a jucat în filme produse în America și în Italia.

„Viața mea se împarte între Italia și Statele Unite, iar acum și România. Am ajuns, însă, la București de la Roma. Am revenit în Europa la începutul anului pentru o miniserie ce trebuia să se filmeze în Italia, însă a venit pandemia, lucrurile s-au tergiversat și filmările s-au amânat. Am profitat, apoi, de această perioadă, nesperată, de timp liber pentru a petrece timp alături de mama și de bunica mea, care locuiesc la Catania, în Sicilia. Vara mi-am petrecut-o în Sicilia, unde ni s-a alăturat și Mario, așa că a fost o vară cu totul specială”, a spus Alexandra Dinu în urmă cu ceva timp.

Alexandra Dinu, noul jurat de la Românii au Talent.[Sursa foto: Instagram]

Alexandra Dinu este iubita lui Jeffrey Greenstein de aproape 3 ani. Partenerul său este un renumit producător de la Hollywood, promovat de curând drept președinte al companiei Millennium.

„Trebuie să precizez că mutarea în Statele Unite nu a fost determinată de noua relație din viața mea, ci de ambițiile mele profesionale. Ca pentru orice persoană care îmbrățișează această pasiune a actoriei, Hollywoodul este „visul suprem.”, a mai spus actrița.

Mihai Petre, fostul jurat de la Românii au Talent.[Sursa foto: Instagram]

Mihai Petre, după plecarea de la Românii au Talent

Producătorii Românii au Talent au renunțat la juratul Mihai Petre. Uite ce a declarat coregraful după ce a aflat vestea:

”Am discutat despre asta, am fost anunțat oficial de luni, iar vineri (9 octombrie) s-a comunicat. O așa veste te ia întotdeauna pe nepregătite. Știam cu câteva zile înainte că exista intenția de a se schimba sensul dinamicii la masa juriului, prin aducerea unei doamne sau domnișoare. Dar n-a fost sigur... Nu ține de mine să judec asta, știu doar că asta s-a dorit. Aceasta a fost ideea principală, aceea de a obține o altă dinamică și de a stabili echilibrul acolo, în juriu.”, a spus Mihai Petre pentru Click.