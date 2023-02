Laszlo Sepsi, declarație inedită la 8 ani de când actuala soție a lui Adrian Mutu l-a părăsit pentru „Briliant”: „Așa a vrut Dumnezeu!”

In articol:

Fostul internațional Laszlo Sepsi a avut o relație de cinci ani cu Sandra Bachici, actuala soție a lui Adrian Mutu. Iată ce a declarat Sepsi despre „Briliant”, la 8 ani de la încheierea relației lui cu Sandra!

Ce a declarat Laszlo Sepsi despre Adrian Mutu

Fostul internațional Laszlo Pepsi (35 de ani) a avut o relație de cinci ani cu Sandra Bachici (29 de ani), actuala soție a lui Adrian Mutu (44 de ani). Potrivit digisport.ro, cei doi s-au logodit la începutul anului 2015, însă, la scurt timp s-au despărțit, iar Sandra a început o relație cu actualul antrenor al Rapidului.

După 8 ani de la acel episod, Laszlo Pepsi a fost întrebat despre fosta lui logodnică și Adi Mutu. Răspunsul fostului internațional a fost unul matur și degajat, semn că a depășit momentul, iar acel capitol a fost de mult timp închis: „Chiar n-am o problemă cu Adrian Mutu. Sincer, mă bucur că au ieșit așa lucrurile. Mă simt foarte bine așa cum sunt acum și cu cine sunt acum. Am o familie frumoasă, un băiețel minunat, de un an, și chiar n-am nicio problemă.

Așa a vrut Dumnezeu. Calea mea a fost alta și mă bucur că sunt bine așa cum sunt acum.”, a declarat Laszlo Sepsi, la GSP Live, citează sursa menționată.

Sandra și Adrian Mutu [Sursa foto: instagram.com/sandra01mutu]

„Briliantul” a fost căsătorit de trei ori și are patru copii

Adrian Mutu zis și „Briliantul” se poate mândri cu o carieră sportivă demnă de invidiat, dar și cu o familie minunată. Antrenorul Rapidului are patru copii din cele trei căsătorii: pe Mario în vârstă de 20 de ani din căsnicia cu actrița Alexandra Dinu, două fete din mariajul cu Consuelo Matis Gomez, pe Maya în vârstă de 14 ani și pe Adriana de 16 ani. Din actuala căsătorie cu Sandra Mutu, Briliantul are un băiețel în vârstă de 5 ani.

Sportivul a fost fără dar și poate unul dintre cei mai buni jucători români din anii 2000. Acesta a debutat în lumea fotbalului la echipa FC Argeș Pitești, unde a jucat din anul 1996 până în anul 1998. Acolo el a marcat 11 goluri în 41 de jocuri, urmând să fie vândut pentru 600.000 de euro direct echipei Dinamo București.

În toate echipele în care a făcut parte, Mutu a știut să se remarce prin talent și muncă, astfel că, la scurt timp a devenit un fotbalist internațional. Acesta a jucat la echipe precum: Inter Milano între anii 1999-2000, Hellas Verona 2000-2002, Parma, unde a stat doar un an, Chelsea Londra, unde a stat de asemenea un an, Juventus Torino, Fiorentina etc.

Briliantul și-a anunțat retragerea în anul 2016 după o activitate sportivă comparabilă cu cea a lui Gheorghe Hagi. În prezent, acesta este antrenorul Rapidului.

