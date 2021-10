Alexandra, soția lui Sebastian Chitoșcă, gestul neașteptat făcut după despărțire

In articol:

Alexandra, soția lui Sebastian Chitoșcă, a decis să pună punct relației pe care o avea cu fostul concurent de la Survivor România, însă modul în care a ales să facă acesl lucru a șocat pur și simplu pe toată lumea.

Imdiat după ce fostul Faimos a declarat pe rețelele de socializare că pentru o perioadă nu va mai fi activ, căci în viața lui persoană se întâmplă niște lucruri îngrozitoare, partenera lui de viață și-a închis conturile de pe rețelele de socializare și a fost pentru o bună bucată de timp de negăsit.

Pe parcursul lipsei ei de pe Instagram, Sebastian Chitoșcă a povestit cu lux de amănunte totul despre despărțire, dar și modul în care aceasta a decis să pună punct.În urmă cu puțin timp, soția lui și-a redeschis contul de Instagram și a început să fie din nou activă pe platforma socială. Iată ce au observat internauții!

Alexandra Chitoșcă și-a schimbat numele de familie de pe Instagram

Cea care i-a fost alături lui Sebastian Chitoșcă timp de 7 ani și-a redeschis conturile de pe rețelele de socializare. La scurt timp de la revenirea în mediul online, aceasta a făcut o serie de schimbări.

Alexandra Chitoșcă a șters toate imaginile în care apărea alături de soțul ei și, de asemenea, a postat și o nouă fotografie, însă fără a spune și câteva rânduri despre ceea ce simte în aceste momente.

Totodată, fanii au observat imediat un detaliu care mai atestă încă o dată faptul că ea nu vrea să mai aibă vreo legătură cu fostul concurent de la Survivor România. Tânăra și-a schimbat numele de familie de pe platforma socială, iar acum pe Instgram apare ca fiind Alexandra Tudor!

Soția lui Sebastian Chitoșcă a cerut ordin de restricție pe numele lui

Cu lacrimi în ochi, Sebastian Chitoșcă a povestit că după ce a revenit în Germania, după o serie de filmări și câteva programări la dentist în România, nimic nu a mai fost la fel în relație. Soția lui a plecat de acasă, iar mai apoi a cerut ordin de restricție împotriva sa. Astfel, el nu mai are voie să se propie de ea la nici 20 de metri, altfel riscă să stea după gratii sau trebuie să plătească o amendă colosală.

„ Ea a continuat demersurile pentru a se asigura ca nu o sa mai dea ochii cu mine niciodata. Ii este si rusine sa mai vorbeasca cu mine. Nu a fost doar din cauza ei, au fost influente. Ea nici nu stie limba, a fost dusa acolo de oameni care stiu ce-au de facut. Am primit o foaie ieri, ca am fost inlaturat de la apartament si 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri sa fiu langa aceasta femeie, daca o sa ma apropii de ea am de facut inchisoare 6 luni sau amenda 250 de mii de euro.

Nu i-am facut absolut nimic. Am vazut ca scrie in declaratie, sunt si cateva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatalui ei care a fost martor si a spus cand a venit politia ca sunt agresiv verbal. Acolo e simplu, nu se accepta. N-am nicio problema ca a facut chestia asta. Eu l-am sunat pe tatal ei si i-am spus ca femeia asta...”, a dezvăluit Sebastian Chitoșcă la Teo Show în urmă cu câteva săptămâni.