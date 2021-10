Sebastian Chitoșcă, noi detalii despre despărțirea de soția lui. Fostul faimos de la Survivor a dat-o uitării deja pe Alexandra: ”Fiecare își vede de viața lui”

In articol:

Sebastian Chitoșcă a făcut un live pe Instagram, unde a răspuns la curiozitățile internauților, inclusiv la cele despre Alexandra, fosta lui iubire. Fostul faimos de la Survivor România 2021 a vorbit sincer despre ce s-a întâmplat cu Alexandra, susținând că până la urmă fiecare trebuie să-și vadă de viața lui.

De altfel, fostul fotbalist spune că ei doi nu sunt nici primii, nici ultimii care divorțează.

Citeste si: Sebastian Chitoșcă, reacție nervoasă după ce a fost întrebat pe cine ar alege dintre Zanni și Culiță Sterp: „Nu ați obosit să...”

” Cum să rămână, fiecare își vede de viața lui și aia e. Nu suntem nici primii, nici ultimii care se despart”, a spus Sebastian, într-un live pe Instagram.

Citeste si: CUTREMUR la Cotroceni! Iohannis PLEACĂ. Are pe masă o ofertă NEBUNĂ. Bagajele au fost deja făcute- bzi.ro

Sebastian Chitosca [Sursa foto: Instagram]

Sebastian Chitoșcă a primit ordin de protecție din partea soției

Sebastian Chitoșcă s-a întors în România, în contextul în care a primit un ordin de restricție care îi interzice să se apropie de Alexandra la nici 20 de metri pentru jumătate de an.

În cazul în care nu va respecta ordinul, Faimosul riscă să stea în spatele gratiilor pentru 6 luni sau va trebui să plătească o amendă în valoare de 250 de mii de euro.

Citeste si: Sebastian Chitoșcă, prima reacție după imaginile în care plânge în fața soției: „Îmi caut gagică!”

„ Ea a continuat demersurile pentru a se asigura ca nu o sa mai dea ochii cu mine niciodata. Ii este si rusine sa mai vorbeasca cu mine. Nu a fost doar din cauza ei, au fost influente. Ea nici nu stie limba, a fost dusa acolo de oameni care stiu ce-au de facut. Am primit o foaie ieri, ca am fost inlaturat de la apartament si 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri sa fiu langa aceasta femeie, daca o sa ma apropii de ea am de facut inchisoare 6 luni sau amenda 250 de mii de euro.

Nu i-am facut absolut nimic. Am vazut ca scrie in declaratie, sunt si cateva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatalui ei care a fost martor si a spus cand a venit politia ca sunt agresiv verbal. Acolo e simplu, nu se accepta. N-am nicio problema ca a facut chestia asta. Eu l-am sunat pe tatal ei si i-am spus ca femeia asta...” Citește continuarea AICI.

Sebastian Chitoșcă [Sursa foto: Instagram]