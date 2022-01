Alexandra Stan, mai sinceră ca niciodată despre divorț! Cum au reacționat părinții săi când au primit vestea: "Își doresc ca eu să fiu bine"

In articol:

Alexandra Stan a luat prin surprindere pe toată lumea când a decis să se căsătorească în mare secret. Vedeta a avut o nuntă discretă, departe de ochii presei, cu cel pe care îl considera alesul inimii sale pentru totdeauna.

Alexandra Stan, adevărul despre divorț

Însă, fericirea a ținut doar câteva luni, pentru că cei doi s-au despărțit. Deși zvonurile despre divorț au apărut încă din luna august 2021, vedeta a lămurit lucrurile mai târziu.

Alexandra Stan a apărut public la emisiunea Teo Show și a povestit cum s-a ajuns la despărțire într-un timp atât de scurt de la divorț.

"Noi am confundat lucrurile. Eu îmi doream să îmi fac o familie. Credeam că dacă găsesc un bărbat și mă mărit și am stabilitate, aveam echilibrul ăla în interior. Eu cu mine trebuie să lucrez să fiu ok și echilibrată și emoțional, financiar, psihic.(...) Eu sunt genul de persoană care acceptă orice la început, dar știind că nu e bine, la un moment dat când simt că s-a depășit o limită pun stop și nu mai pot să mă întorc.

Eu știam de la început că nu o să fie sigur și că o să ne despărțim, nu mi-am ascultat intuiția. Știam amândoi că nu e ok, ne certam din orice, era toxic ce se întâmpla și trăgeam amândoi cu dinții.", a povestit Alexandra Stan la "Teo Show".

Citeste si: Alexandra Stan suferă de o boală autoimună: "Creierul meu produce..."

Citeste si: Vlăduța Lupău, internată de urgență. Ce i-au descoperit medicii- bzi.ro

Chiar dacă au pus capăt relației, Alexandra Stan și fostul ei soț Emanuel au rămas în relații bune.

"Vorbim! E un om pe care îl respect. La orice oră m-ar suna și ar avea nevoie o să fiu acolo. Eu când iubesc chiar iubesc. Când ne-am despărțit i-am zis că o să ajungă în presă. Ne-a fost greu să divorțăm să nu se audă.

Am stabilit împreună niște chestii, ne-am mulțumim: băi, mulțumesc, ai fost prima mea soție! Ne-am căsătorit la mănăstire, o poveste frumoasă. E păcat să peirzi un om doar pentru că nu a fost să fie.", a mărturisit Alexandra Stan.

Citeste si: Alexandra Stan a dezvăluit adevăratul motiv pentru care s-a căsătorit cu Emanuel Necatu: ”Acum nu vreau să îl jignesc”

Cum au reacționat părinții Alexandrei Stan când au aflat despre divorț

Alexandra Stan, la mare [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Primarul care a oficiat cununia civilă a Alexandrei Stan și a lui Emanuel Necatu, primele declarații despre divorțul celor doi: "Este o poveste tristă!"

Alexandra Stan a declarat recent într-un interviu pentru viva.ro că părinții au înțeles-o și sunt alături de ea.

"Părinții m-au susținut mereu, așa că au făcut-o și de data asta. Își doresc ca eu să fiu bine. Însă nu regret nimic, deoarece eu am făcut ceea ce am simțit, am mers în fața altarului cu sufletul deschis. Până la urmă, experiențele ne fac să evoluăm, dacă învățăm ce trebuie din ele.", a mărturisit Alexandra Stan pentru viva.ro.

Distribuie pe: