Alexandra Stan, protagonista unui scandal amoros, a oferit prima declarație după ce Alexandra Bianca a dezvăluit că i-a furat iubitul! Fosta concurentă de la BAS este cu moralul la pământ

Bianca Alexandra, fostă concurentă de la BAS, a făcut o serie de dezvăluiri în mediul online care au pornit un întreg scandal amoros. În centrul discuției se află chiar Alexandra Stan, pe care tânăra o acuză că i-a furat iubitul, cu care a avut o relație de 2 ani. Cu moralul la pământ, Bianca a povestit în mediul online ce s-a întâmplat, de fapt, dar și ce sentimente o încearcă după trădarea de care a avut parte. Nici Alexandra Stan nu a rămas indiferentă, oferind un răspuns prin intermediul PR-ului său.

În urmă cu doar câteva ore, Bianca Alexandra și-a vărsat of-ul pe Instagram, acolo unde a mărturisit că a fost trădată de propriul iubit după doi ani de relație, după ce Alexandra Stan i-ar fi promis tânărului o relație serioasă. Artista a oferit un răspuns indirect, prin care a explicat care este punctul ei de vedere și cum stau lucrurile din perspectiva sa.

„Mulțumesc, Alexandra Stan, pentru că ai fost atât de bună și i-ai spus iubitului meu să mă părăsească, pentru că îți este dor de el și vrei ceva serios, chiar dacă știai că este cu cineva! Diego Musik, poate acum o să devii celebru, așa cum ți-ai dorit. Tu cauți oportunități, nu iubire! M-ai folosit doi ani, dar acum Dumnezeu mi-a arătat calea. Îți doresc toate cele bune alături de noua ta Alexandra! Sper că ea va avea mai multă grijă de tine, decât am avut eu! Amin!”, a

fost primul mesaj postat de Bianca Alexandra pe InstaStory.

Alexandra Stan, răspuns indirect despre scandalul amoros

Fanii artistei au așteptat nu răspuns din partea Alexandrei Stan, însă nu a venit de la ea. PR-ul artistei a oferit un răspuns în acest sens. Conform declarațiilor acestuia, Alexandra Stan nu ar avea nicio legătură cu fostul iubit al Biancăi Alexandra. În schimb, a menționat că este adevărat faptul că s-au întâlnit și au petrecut timp împreună, însă nu au fost singuri.

Din puntul de vedere al Alexandrei Stan, între fostul iubit al concurentei de la BAS și ea nu există nicio relație amoroasă.

„Nu are nicio treabă Alexandra Stan cu băiatul respectiv. Pur și simplu au fost în același cerc de artiști într-o seară, în oraș, după o sesiune în studio, cu alți producători și writers. Atât!”, a declarat PR-ul Alexandrei Stan, conform Spynews.ro.

Ce a declarat Bianca Alexandra despre Alexandra Stan?

Ulterior mesajului inițial postat în mediul online în care a mărturisit că Alexandra Stan și fostul ei iubit au decis să se cupleze, fără ca ea să știe nimic, Alexandra Bianca a dezvăluit ce simte, dar și cum a aflat că partenerul său o înșală. Tânăra de 24 de ani a mărturisit că, timp de doi ani, ea și-a întreținut iubitul și că a ales să plece în momentul în care a întâlnit o oportunitate mai bună. Totul s-a terminat între ei după ce a văzut mesajele de pe telefon dintre fostul iubit și Alexandra Stan.

„Cu demnitatea rămasă, nu prea multă, vreau să le urez celor doi îndrăgostiți, se pare, multă fericire, mult mai multă decât am avut eu în acești doi ani, și, sincer, nu prea pot să mai spun multe. Sunt... n-am cuvinte, dar, de la femeie la femeie, pot să-i spun Alexandrei că nu este în regulă să desparți sau să te implici în relația nimănui, pentru că probabil că și ea a suferit la rândul ei și probabil ei nu i-ar plăcea ca cineva să fie în situația în care sunt eu în momentul de față și nu, nu sunt doar o femeie părăsită și înșelată.

Sunt o femeie care a ajutat timp de 2 ani de zile un om să crească din foarte multe puncte de vedere, un om care, sincer, nu are niciun fel de orientare în viață și nu vreau să-l denigrez în niciun fel, dar ăsta este adevărul și, încercând să-l ajut pe el, m-am pierdut pe mine. Doar atât pot să-i spun Alexandrei, că ar fi trebuit să se gândească cum ar fi fost dacă ea ar fi fost în locul meu, pentru că au fost atât de multe între mine și acest om încât eu tot am încercat până în ultimul ceas, cum facem multe dintre noi probabil. Ne implicăm în niște relații toxice, încercăm să aducem niște oameni pe calea cea bună și, de fapt, ne pierdem noi pe noi.

Alexandra Bianca: „El s-a jucat cu inima unei fete de 24 de ani”

Ea, pur și simplu, din punctul meu de vedere, nu s-a gândit cum ar fi fost să fie invers, să ai grijă de un om doi ani de zile, să-i oferi totul și, la un moment dat, când apare o oportunitate mai bună, lasă tot. Nu vreau să denigrez e niciunul dintre ei, dar el s-a jucat cu inima unei fete de 24 de ani și la vârsta lui este o rușine să faci așa ceva, ceea ce a făcut el cu mine. Despre ea, ce pot să spun, și-a văzut interesul, a prins-o flama aceasta a iubirii, a atracției care m-a păcălit și pe mine la început, dar am ajuns la concluzia că oamenii n-o să se schimbe și nu sunt doar eu cea care a suferit din cauza acestui om. Suntem multe, foarte multe. Am avut ocazia să cunosc câteva dintre ele.

Ca să înțelegeți, nu a avut nici măcar demnitatea să vină să-mi spună ce se întâmplă. A trebuit să aflu eu, adică ce e mai rău de atât, când trebuie să întrebi pe cineva «Măi, ce se întâmplă cu tine?» și zice că «Nimic, ești nebună», așa îmi se spunea, sunt nebună, dar am văzut care sunt motivele pentru care eu eram nebună. Deci îi mulțumesc lui Dumnezeu că am aflat acum și că n-am aflat mai târziu. Mulțumesc tuturor oamenilor care au încercat să-mi deschidă ochii doi ani de zile, prietenele mele, familia mea, toată lumea, efectiv erau disperați să-mi deschidă ochii. Pe calea asta vreau să-mi cer iertare tuturor celor care și-au bătut gura cu mine mute zile, multe nopți, multe luni, prieteni, familie, cunoștințe, oameni care abia m-au cunoscut, toată lumea a încercat să-mi deschidă ochii și până când nu am văzut eu cu ochii mei că acest om se joacă cu mine.

Alexandra Bianca: „A fost, pur și simplu, întreținut de mine”

A prins o oportunitate mai bună, se duce după ea, nici măcar nu a avut demnitatea să vină să îmi pună, a trebuit să aflu eu. Ceva mai josnic din partea cuiva care a fost pur și simplu întreținut de mine, pur și simplu am avut grijă de el ca de copilul meu și să văd eu mesaje dintre ei doi, ceva șocant. Și un motiv pentru care am ales să fac publică această întâmplare din viața mea, este pentru că eu chiar am crezut în ceva la omul acesta și chiar am fost... am crezut că suntem suflete pereche și un al doilea motiv a fost faptul că am avut mereu afinitate pentru Alexandra, mereu mi-a plăcut de ea, am zis «Mamă ce femeie sensibilă, ce muzică frumoasă face ea, nu cred că ar fi în stare să rănească pe nimeni». Chiar mi-aș fi dorit să o cunosc, sincer, nu în circumstanțele astea, bineînțeles, dar am fost de mică o fană a muzicii ei, adică n-am cunoscut-o personal, dar am crezut că e un om cu suflet, da un om cu suflet nu face așa. Așa că degeaba facem muzică cu versuri triste, muzică cu versuri deep, muzică să aducem oamenii într-o anumită feerie a iubirii, când noi nici măcar nu respectăm treaba asta, noi călcăm pe cadavre doar pentru că ce, că omul îți dă impresia că o să fie bine sau că el este sufletul ei pereche. De ce n-a venit să vorbească cu mine, să vadă ce se întâmplă, dacă tot vrea să... Trebuia să aflu eu, trebuia eu să... Chiar eu nu mai am cuvinte, chiar am apreciat-o mult timp pe fata asta, dar acum nu pot să mai apreciez oamenii ăștia falși.”, a spus Alexandra Bianca pe Instagram.