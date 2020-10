Alexandra Stan și-a arătat "rățușca"! Imagini interzise cardiacilor

Când vorbim de Alexandra Stan putem spune, ca rezumat, câteva lucruri: hit-uri și lipsă de inhibiții când vine vorba de păstratul hainelor pe ea.

Iar acest lucru, dacă mai era nevoie, l-a demosntrat încă o dată, Alexandra Stan având grijă, periodic, să își răsfețe fanii cu tot felul de imagini care mai de care mai fierbinți. Și, dacă, până acum, pe contul ei de socializare au apărut fotografii cu ea topless, cu ea aproape goală, de data aceasta, pentru a-i surprinde pe cei care o urmăresc, Alexandra Stan le-a făcut ”cadou” o filmare cu ea în timp ce, evident, e goală, dar se bălăcește în baie, acoperită, artistic și nu prea, de un strat nu foarte gros de spumă.

Alexandra Stan nu e deloc inhibata

Și, pentru a codimenta imaginile cu pricina, Alexandra Stan le-a arătat, la prorpiu, cum se joacă ea în baie, râzând copios în timp ce manevra o rățușcă. Rățușca, de cauciuc, evident roz la culoare, jucărie întâlnită în mai toate casele în care sunt și copii mici, a fost, minute bune, în centrul atenției, în fundal fiind însă formele de invidiat, 100% naturale, ale vedetei care nu e deloc inhibată în a-și arăta atuurile fizice.

Alexandra Stan și-a explicat ieșirile nud din public

”Înainte de a judeca pe cineva, consider că e tare ușor să aruncăm cu vorbe asupra oamenilor, fără să analizăm prea mult o situație. Din răutate, din frustrare, din ignoranța, dintr-un complex de inferioritate, din nimic, din motive greu de înțeles. Iar eu, după 10 ani de carieră internațională, am fost acuzată de “disperare și nevoie de atenție, fără să am un plan de marketing pregătit”. (...) Am ales să fiu liberă, să mă accept pe mine așa cum sunt. La 30 de ani îmi iubesc corpul și sunt în perioada de #ImFeelingMyself, despre care pomenește și @beyonce. Sunt free să postez ce vreau, deal with it.

Nu poți să desființezi un artist pentru că e sexy. Dacă-mi expun formele, nu înseamnă că nu sunt o femeie puternică, independenta, că nu am management sau planuri de marketing. Tocmai, știu bine ce vreau și cine sunt. Suntem în era libertății, a sincerității. Poate că ar fi mai bine să ne susținem între noi. Noi, femeile...noi, artiștii...noi, persoanele din muzică din România. Dar, după cum spuneam, eu susțin libertatea de exprimare, așa că fiecare poate să scrie despre orice și ce vrea”, a spus, acum ceva vreme, Alexandra Stan despre postările fierbinți pe care le face regulat pe conturile ei de socializare.