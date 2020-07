In articol:

Alexandra Stan este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi din țară. În ultima perioadă, artista postează doar fotografii de la mare, unde se pare că se simte foarte bine. Însă, artista nu uita să țină cont de regulile impuse de autorități, ba chiar a decis să își facă testul pentru Covid-19.

Alexandra Stan, test pentru Covid-19

Deși artista susține că nu are niciun simptom, s-a decis să își facă testul pentru Covid-19. În plus, Alexandra Stan a vrut să fie sigură că nu s-a infectat cu noul virus provenit din China. De asemenea, Alexandra nu a ținut acest lucru din viața ei doar pentru ea, așa că le-a împărtășit și urmăritorilor ei experința prin care a trecut.

"Ghiciți unde am veni! Vă arăt imediat. Am venit să-mi fac testul, sunt foarte curioasă și am zis să fiu sigură, că am tot fost la plajă, m-am tot întâlnit cu oamenii. Vă țin la curent.", le-a spus artista urmăritorilor ei.

Se pare că artista a așteptat destul de mult pentru a-și putea face testul, pentru că erau mulți oameni la coadă. Vedeta a declarat că se simte perfect sănătoasă, doar că a vrut să facă acest test preventiv.

"Nu am simptome, mă simt perfect, dar am zis să fiu sigură, plus că am filmat două clipuri și urmează să mai filmez ceva, așa că o să mă văd cu multă lume. Și în plus, am tot mers să mănânc la terase.", a mai adăugat Alexandra Stan.