Mai exact, Alexandra Stan, fără să se jeneze vreo secundă pentru filmarea făcută, una în care apare complet goală, a transmis un mesaj cât se poate de explicit cu privire la imaginile respective.

”Un mic mesaj pentru pentru cei care au văzut ultimele stiri cu mine. Sper că nu v-au deranjat imaginile care au ajuns din greșeală pe internet. Au fost făcute drept cadou pentru iubitul meu! Subiect închis”, a spus Alexandra Stan, după ce imaginile cu ea, goală, au făcut ”turul” internetului.

Mai exact, de curând, Alexandra Stan a postat o serie de imagini cât se poate de explicite. Mai exact, Alexandra Stan s-a lăsat filmată, goală pușcă, fără picătură de lenjerie, în timp ce dansează în cel mai lasciv mod cu putință. Astfel, deși întâi avea niște haine pe ea, Alexandra Stan scapă repede de ele rămânând în costumul Evei. Cu pisica jucându-se printre picioarele ei, Alexandra Stan, rămasă goală complet, ascultând muzică parcă desprinsă din filmele erotice, a început să danseze, atingându-și sânii, filmarea realizată fiind una de natură să își lase toți fanii cu gura căscată...

Alexandra Stan, replică pentru cei care o judecă că pozează goală

Doar că, Alexandra Stan s-a văzut pusă la ”colț”, judecată strict și, culmea, atacată de oameni la care nu se aștepta. Iar din acest motiv, artista a decis să dea niște explicații cu privire la gestul ei. ”Înainte de a judeca pe cineva, consider că e tare ușor să aruncăm cu vorbe asupra oamenilor, fără să analizăm prea mult o situație. Din răutate, din frustrare, din ignoranța, dintr-un complex de inferioritate, din nimic, din motive greu de înțeles. Iar eu, după 10 ani de carieră internațională, am fost acuzată de “disperare și nevoie de atenție, fără să am un plan de marketing pregătit”. Oare chiar așa să fie? Mai ciudat mi se pare faptul că “acuzele” vin de la o persoană care are experiență în PR și marketing, care a lucrat (sau încă lucrează) cu artiști din muzică. (...)

Suntem în 2019, am ales să fiu liberă, să mă accept pe mine așa cum sunt. La 30 de ani îmi iubesc corpul și sunt în perioada de #ImFeelingMyself, despre care pomenește și @beyonce. Sunt free să postez ce vreau, deal with it. Nu poți să desființezi un artist pentru că e sexy. Dacă-mi expun formele, nu înseamnă că nu sunt o femeie puternică, independența, că nu am management sau planuri de marketing. Tocmai, știu bine ce vreau și cine sunt. Suntem în era libertății, a sincerității. Poate că ar fi mai bine să ne susținem între noi. Noi, femeile...noi, artiștii...noi, persoanele din muzică din România. Dar, după cum spuneam, eu susțin libertatea de exprimare, așa că fiecare poate să scrie despre orice și ce vrea”, a fost replica elegantă, dar din care se simțea supărarea, dată de frumoasa Alexandra Stan.