Alexandra Ungureanu, declarații despre căsătorie și copil! Vedeta a făcut dezvăluiri din viața privată: "Dar copil îmi doresc..."

Una dintre cele mai apreciate concurente de la Bravo, ai stil! Celebrities! este Alexandra Ungureanu. Pe lângă succesul pe care îl are în emisiune, vedeta este și o cântăreață destul de cunoscută. Cu toate acestea, viață privată a concurentei rămâne un mister pentru multă lume.

Alexandra Ungureanu, despre căsătorie

Totuși, se pare că Alexandra Ungureanu a dat primele declarații despre viața ei personală. Ba chiar mai mult, se pare că artista a fost cerută în căsătorie de două ori până la momentul actual.

”Am fost cerută în căsătorie de două ori, până acum, cu inel. Dar în ambele situații a fost cumva o forțare a unei context care nu prea funcționa, așa că nu aveam cum să ajungem la un final fericit, dar nici nu au fost așa drame majore. Până și despre mine, care nu am dat prea multe din intimitatea mea, s-au făcut diverse speculații i m-am trezit cu tot felul de povești în presă. Când am suferit cel mai mult, nu a știut nimeni, a fost alegerea mea. Iar în ultimii ani, ca să fac loc de ieșire acestor emoții, am mai pus din poveștile mele în cântece, unde capătă viață, dar rămân, totuși, necunoscute, fără chip, fără nume. Și așa mi se pare normal să fie, eu nu am fost cuplată cu persoane publice și m-am gândit că nu e fair să aduc în lumina reflectoarelor pe cineva care nu-și dorește acest lucru”, a explicat artista.

De asemenea, Alexandra a mai afirmat faptul că își dorește un copil, doar că nu a găsit persoana potrivită, până la momentul actual, cu care să întemeieze o familie.

