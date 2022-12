Alexandra Ungureanu, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea tatălui ei! „Aveam 27 de ani și nu aveam cum să mă gândesc la moarte”

In articol:

Alexandra Ungureanu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țară. Publicului nu i-a luat mult pentru a o îndrăgi pe cântăreață, deoarece talentul ei a făcut-o ușor de remarcat și de iubit.

Vedeta a devenit și mai cunoscută după ce a participat alături de mama ei la una dintre cele mai urmărite emisiuni de televiziune din România.

Alexandra Ungureanu, despre moartea tatălui

Sărbătorile de iarnă înseamnă timp petrecut alături de familia ta. Pentru Alexandra Ungureanu, Crăciunul sau orice altă sărbătoare nu a mai fost la fel după ce tatăl artistei a decedat. În urmă cu 15 ani, cântăreața și-a pierdut una dintre cele mai importante persoane din viața ei, tatăl. Bărbatul s-a stins din viață în urma cancerului de colon.

Atunci când a aflat diagnosticul tatălui ei, vedeta avea doar 27 de ani și i-a fost greu să accepte că cel care a protejat-o toată viața ei nu va mai fi alături de ea.

Cu toate că medicul i-a dat tatălui artistei încă șase luni de trăit, acesta a trecut în neființă la o distanță de numai două luni. La două zile după moartea tatălui, solista a fost nevoită să meargă pe scenă pentru a susține un concert.

„Cel mai greu a fost când l-am pierdut pe tata. Acest lucru nu intra în calcul, aveam 27 de ani și nu aveam cum să mă gândesc la moarte. Nu făcea parte din schema mea personală. Atunci când a murit tata s-a rupt lumea în două, mi-am dat seama cât de fragil este totul . Am fost într-o permanentă stare de negare când ne-a spus doctorul că tata este foarte bolnav și că mai are de trăit 6 luni. A mai trăit doar două. La două zile după înmormântare eram pe scenă, cântam cu Brenciu, și nu-mi aminteam textul. Nu-mi amintesc aproape nimic din anul ăla (n.r. 2007), știu că am luat-o și pe maică-mea cu mine”, a mărturisit artista, potrivit Fanatik.

Mama artistei a fost diagnosticată cu cancer de col uterin

Înainte cu două luni de aflarea diagnosticului tatălui ei, viața i-a mai dat o palmă artistei atunci când a aflat că mama sa suferă de cancer de col uterin. Vedeta și mama sa au o relație foarte puternică și țin una la alta foarte mult. Recent, cântăreața a dezvăluit că înainte Crăciunul îl petrecea acasă cu familia, dar de când tatăl ei nu mai este nimic nu mai este la fel. Solista a mărturisit că ea împreună cu mama ei ar vrea ca de sărbători să viziteze mai multe țări.

„ Când eram mai mică, Crăciunul însemna obligatoriu să fiu acasă la ai mei. De când s-a prăpădit tata, acel acasă nu a mai avut niciodată aceeași însemnătate. Zilele acestea rămân, însă, unele de sărbătoare și bucurie. Chiar ne gândeam, cu mama, ca la un moment dat să rupem tradiția și să plecăm în alte locuri pentru a sărbători Crăciunul. Anul acesta am descoperit o locație superbă, care se potrivește de minune mood-ului acestei perioade”, a scris Alexandra Ungureanu pe rețelele de socializare.