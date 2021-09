Alexandru Arșinel a ajuns iar pe mâinile medicilor! Actorul are noi probleme de sănătate: „Parcă nu mai am putere”

In articol:

A fost un an foart greu pentru celebrul și mult îndrăgitul actor Alexandru Arșinel, în vârstă de 82 de ani. Deși s-a vaccinat, el s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 și a fost nevoie să fie internat la spital pentru a primi un tratament corespunzător, dar și pentru a fi sub ochii cadrelor medicale în cazul în care vor apărea complicații.

Ei bine, la câteva luni de la acel moment, se pare că Alexandru Arșinel ajunge iar pe mâinile medicilor. Starea sa de sănătate nu este tocmai bună, dar nici după o sumedenie de controale și analize, medicii nu au reușit să-i pună un diagnotic.

Alexandru Arșinel [Sursa foto: Captură video ]

Alexandru Arșinel, probleme de sănătate: „ Nu mă simt bine fizic, parcă nu mai am putere așa”

Actorul s-a confruntat de-a lungul timpului cu mai multe probleme medicale. A suferit în transplant de rinichi, iar în timp a avut nevoie de mai multe intervenții la coloană. În 2017, din cauza unui infarct, Alexandru Arșinel a fost operat pe cord și i-a fost introdus un stent.

Acum, se pare că medicii nu au un diagnostic exact pentru fostul coleg de scenă al Stelei Popescu. Deși a fost examinat zilele trecute de mai mulți specialiști și a fost în mai multe unități medicale, nimeni nu a reușit să afle ce probleme de sănătate are acesta.

Alexandru Arșinel spune că se simte fără putere, dar este convins că medicii vor găsi o soluție.

„Nu am o stare fizică prea bună, am mers zilele trecute la spital, am fost la mai multe spitale, nu știu ce am exact, nici medicii parcă nu îi dau de cap. Trebuie să mai umblu să vedem ce îmi găsesc doctorii, am încredere în ei că vor găsi o soluție. Nu mă simt bine fizic, parcă nu mai am putere așa, nu știu să îți explic exact. Pandemia asta cred că a reușit să mă afecteze destul de mult. Sper să fie bine, nu îmi mai arde de nimic acum. Asta este viața, ce să îi facem. Mi-aș dori să nu se facă tam-tam pe subiectul acesta. Este o problemă strict ce mă privește pe mine și pe familia mea și cam atât”, a declarat pentru Impact.ro, Alexandru Arșinel.