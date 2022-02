Alexandru Arșinel, transportat de urgență la spital! Actorul a sunat la 112 și a cerut ca medicii să intervină rapid

In articol:

Sunt informațiile momentului! Alexandru Arșinel ar fi fost dus de urgență la Spitalul Universitar din Capitală, după ce starea sa de sănătate a început să sufere modificări.

Actorul a sunat la 112 și i-a spus dispecerului că are dureri și că nu se simte deloc bine. Un echipaj de ambulanță a intervenit de urgență la domiciliul său și l-au dus la spital pentru investigații de specialiatate. Conform inflormațiilor româniatv.ro, Alexandru Arșinel ar avea probleme cu tensiunea.

Ultima perioadă a venit cu multe supărări pentru renumitul actor, care a avut o discuție în contradictoriu cu primarul Capitalei. Nicușor Dan a decis să-l retragă din funcția de director al Teatrului Constantin Tănase.

Alexandru Arșinel a suferit două intervenții chirurgicale pe cord și un transplant renal

Actorul, în vârstă de 82 de ani, poate spune că anul care a trecut nu a fost unul foarte bun din punct de vedere al sănătății. A trecut prin experiența COVID-19 și și fericire nu a dezvoltat o formă gravă de boală.

La finalul anului trecut, acesta a trecut prin două intervenții chirurgicale pe cord, după ce în urmă cu câțiva ani a suferit un transplant renal.

„Am rămas cu niște sechele, dar sunt optimist. Am avut acele intervenții chirurgicale pe inimă, nu a fost chiar simplu, iar acum mă resimt. Dar lucrurile vor fi bune, cred că în câteva luni va fi ceva mai bine. E important că operația a reușit, că acum sunt mai bine decât înainte și că starea mea de sănătate se îmbunătățește. V-am spus, am niște sechele, dar nu sunt grave și am motive să cred că medicii nu au greșit când mi-au spus că voi fi bine. Am avut parte de niște medici minunați” , a declarat Alexandru Arșinel pentru Fanatik.ro.

Alexandru Arșinel, scandal cu Nicușor Dan, după ce a fost înlăturat din funcția de director al Teatrului Constantin Tănase

Actorul s-a plâns la un post de televiziune că primarul Capitalei i-a reziliat contractul de colaborare pe care îl avea cu Teatrul Constantin Tănase, acolo unde a avut mai multe mandate în funcția de direct al instituției și pe scena căreia a urcat de mii de ori. Nicușor Dan a avut prima reacție la declarațiile actorului, pe pagina personală de Facebook.

„Alexandru Arşinel a fost şi este actor colaborator la Teatrul Constantin Tănase. Adică, are un contract de colaborare cu teatrul, iar contractul este în curs. Până de curând era și directorul artistic (adică directorul adjunct) al teatrului.

În urma informațiilor primite din teatru asupra activității sale ca director artistic, nu i-am mai prelungit acest mandat. A rămas cu contractul de colaborare cu teatrul, în calitate de actor. ”, a declarat Nicușor Dan pe pagina personală de Facebook.

