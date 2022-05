Alexandru Ciucu a mai fost căsătorit. Motivul pentru care s-a despărțit de prima soție: "Un teribilism al vârstei"

In articol:

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu țin de câteva zile primele pagini ale ziarelor, de când au confirmat oficial despărțirea. Puțini știu, însă, că designerul Casei Regale nu este la primul divorț.

Creatorul de modă a mai fost căsătorit în 2004, înainte de a o cunoaște pe artistă, dar mariajul nu a durat prea mult.

Citeste si: Cum încearcă Alexandru Ciucu să ia copiii de la Alina Sorescu?! Motivul invocat în fața judecătorilor

Motivul pentru care Alexandru Ciucu a divorțat pe prima lui soție

Alexandru Ciucu a ajuns pentru prima oară în fața ofițerului de stare civilă în anul 2004. Pe atunci, el și partenera lui, Ana Cristina, aveam doar o lună de relație. Ulterior, cei doi și-au dat seama că s-au grăbit atunci când au decis să-și jure iubire veșnică, așa că au ales să divorțeze.

La acea vreme, designerul Casei Regale mărturisea că totul a reprezentat un impuls de moment: "Prima mea căsătorie a fost un impuls de moment, un teribilism al vârstei, fără pretenția de a fi fost un pas gândit și pus la cale cu seriozitate. Ne cunoșteam de o lună, când ne-am hotărât să o luăm pe acest drum pentru care încă nu eram pregătiți.", povestea Alexandru Ciucu pe atunci, într-un interviu pentru revistatango.ro.

Citeste si: Se dau bani de la stat: pana la 1.500 lei pe luna. Cum se intra in posesia lor- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu [Sursa foto: Facebook]

Alina Sorescu a confirmat divorțul de Alexandru Ciucu

Deși zvonurile legate de divorț au apărut în urmă cu un an, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu nu au vrut să dea curs speculațiilor la acea vreme. Totuși, eforturile celor doi de a păstra discreția în privința despărțirii au fost în zadar. Pe portalul instanțelor de judecată a apărut dovada clară că designerul i-a intentat proces artistei și a cerut o ordonanță președințială în legătură cu copiii.

Citeste si: „Nicio femeie nu pleacă de unde e iubită și respectată!” Alina Sorescu, val de reacții după ce a anunțat divorțul de Alexandru Ciucu

Ulterior, vedeta a recunoscut că a depus actele de divorț, la începutul acestui an: "Dragii mei, nu voiam să comentez pentru că, așa cum știți cu toții, am fost încă de copil un om discret, cu un parcurs serios și m-am ținut departe de scandaluri. Având în vedere că au apărut informații eronate în presă, este nevoie să fac o precizare. La începutul anului am introdus acțiunea de divorț, iar în cadrul acestui proces soțul meu a intentat acum o ordonanță președințială, în care cere domiciliul fetițelor noastre la el până la soluționarea în instanță a procesului.

Voi face tot posibilul să îmi protejez fetițele, să muncesc pentru a le crește și să le educ armonios, ca și până acum. Le mulțumesc părinților mei care sunt alături de mine și tuturor celor care în aceste zile mi-au trimis mesaje de încurajare.", a declarat Alina Sorescu, pe contul personal de Facebook.