Alexandru Cumpanasu, atac la autorități în pragul începerii anului școlar

Alexandru Cumpănașu nu este de acord cu purtarea măștii la școală, de către copii. Fostul candidat la alegerile prezidențiale susține că purtatul măștii zilnic, timp de 4-5 ore este un obicei riscant și că cei mici se pot îmbolnăvi de multe alte boli respiratorii.

Într-un live pe pagina lui de socializare, Cumpănașu spune că celor mici ar trebui să li se permită să poarte viziere din plastic, astfel încât aceștia să poată respira.

Alexandru Cumpănașu: ”Să se înlocuiască aceste odioase măști”

”Tabletele n-au ajuns, nu? La copii n-au ajuns tabletele! Vor învăța de pe bancă, e bine și așa... De lămurit cum, în ce fel, program, tot, la anul și la mulți ani... Și asta e bine! Fiecare școală după bunul plac și cheful fiecăruia.

Dacă eu nu pot s-o tratez pe mama. Care are varice, am o incertitudine maximă depsre soția mea însărcinată iar copiii îi am, la fel, într-o incertitudine totală: unde încep, când încep, de dracului fac până la urmă, ca tată?

Dragi părinți, haideți să facem un efort, să cerem Ministerului Educației și Ministerului Sănătății să înlocuiască aceste odioase măști! Eu, copilului meu, 5 ore masca pe față nu i-o pun. Nu vreau să-l îmbolnăvesc de astm, de bronșită, de insufieciență respiratorie, cardiacă și alte boli! V-am susținut toate chestiile astea pentru că efectiv cred că este un virus și trebuie să ne protejăm. Dar chiar ați luat-o raznă, mă?

Părinții cărora le pasă... hai să cerem ministerului, școlii, primăriei, să ne lase alternativ varianta acelei viziere de plastic. Eu unul cu mască la 40 de grade, nu sunt de acord. După o oră, la 40 de grade cu mască, mori, cazi jos. Peste trei luni o să vă vedeți copiii bolnavi de diferite boli”, a spus Cumpănașu într-un live pe contul lui de socializare.

Nu știe cum o să-i nască soția

Alexandru Cumpănașu a mai spus că se află într-o situație extrem de complicată și cu soția lui, care urmează să nască în curând. El spune că în haosul prezent în spitale din cauza pandemiei de COVID-19, nu știe cum și unde va naște femeia sua dacă medicul ei va ajunge la timp pentru naștere. Cumpănașu spune că nu face parte dintre cei care nu cred în existența virusului, însă așteaptă mai multe din partea autorităților care, spune el, sunt depășite în acest moment.