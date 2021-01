Alexandru Cumpănașu rupe tăcerea în scandalul cu minora! ”Fata spune că e lesbiană și îi place să facă dragoste cu fete, la 17 ani! Nimeni nu scoate asta în evidență”

Alexandru Cumpănașu a vorbit pe larg despre schimbul de mesaje prezentat o minoră care susține că i-au fost făcute avansuri sexuale de către acesta.

Alexandru Cumpănașu a rupt tăcerea în legătură cu scandalul mesajelor în care e implicat alături de o tânără care era minoră la momentul în care, spune ea, unchiul Alexandrei i-ar fi făcut avansuri explicite.

Alexandru Cumpănașu: ”Nu reiese că eu știam vârsta fetei”

Cumpănașu susține că nu-și amintește conversația respectivă și că nu o mai are în telefon iar tânăra care a făcut publice mesajele respective trebuie acum să demonstreze că el era la celălalt capăt al ”liniei”. Chiar și așa, Cumpănașu susține că el vede în acele mesaje un test pe care tânăra respectivă l-a picat.

”Eu am văzut un dialog în care un adult, respectiv eu, vrea să vadă cum gândește o tânără de 17 ani zice ea... eu nu mi-am pus problema vârstei, nici nu reiese de undeva de acolo că eu aș fi știut vârsta acesteia. Cum gândește o tânără în raport cu foarte multe aspecte, de exemplu viața sexuală. Nimeni nu a observat, dar nu că ar fi ceva de condamnat, eu n-am nici o problemă cu această comunitate și am spus că voi susține mereu drepturile acestei comunități... dar am observat o mărturisire în acel dialog, care este un banal dialog și o serie de provocări din partea mea de a vedea cum gândește acea persoană și cum gândesc tinerii din ziua de astăzi... Ei bine, fata explică pe dialogul ăla că este lesbiană! N-am văzut să fie ofuscată mama ei. Mama ei, care spune, mai nou, că nu știu ce i-am făcut lui fii-sa, având un dialog banal într-o zi de vineri”,a dezvăluit Alexandru Cumpănașu într-un live pe contul lui de socializare .

”Eu susțin comunitatea LGBT”

Unchiul Alexandrei Măceșanu spune, pe de altă parte, că problema nu este la el ci la modul lejer în care o tânără de vârsta ei discută despre viața ei sexuală.

”În al doilea rând, să-i fie de bine, susțin comunitatea LGBT în sensul de a avea aceleași drepturi, de a nu exista discriminare... Dar n-am văzut pe nimeni să scoată în evidență acest aspect – faptul că spune cu subiect și predicat, la 17 ani atunci, că este lesbiană și că îi place să facă dragoste cu fete. Interesant aspect, zic eu, în societatea romnească.

Alexandru Cumpăanașu este căsătorit cu Simona

Un alt aspect este că într-un alt pasaj al acestui dialog, eu o provoc cu privire la alte aspecte legate de modul în care ar trebui să se comporte un adolescent, o tânără, studentă, ce-o fi fost ea la momentul respectiv. Dom’le, nu părea deloc deranjată la vârsta ei de nimic! Nici de una, nici de alta... nici de noi... Era foarte interesată și dornică să se afirme și să intre în diverse dialoguri și așa mai departe. A veni și a spune că tu erai o mare șmecheră la 17 ani, care mă provocai pe mine când de fapt situația era fix inversă... Adică ori e fetiță, ori e adult. Era atât de coaptă la minte să întindă o cursă unui adult care era suficient de inteligent să înțeleagă că de fapt este o aberație și doar o testează să vadă ce are de spus, ori ești o mică fetiță care nu știe pe ce lume trăiește și a fost afectată?”,se întreabă Alexandru Cumpănașu.

”Nu judec dacă e normal să-și înceapă viața sexuală cu o fată și nu cu un băiat”

În fine, Cumpănașu vede o problemă ”sociologică” în tot schimbul de mesaje și nu una penală.

”În momentul în care văd cum tinerii din ziua de azi vorbesc cu o mare lejăritate despre orice tip de sex, pe mine mă cam sperie. (...) S-au trezit acum după trei ani... nu este nici o faptă penală, este doar o denigrare. Dar de ce nu se îngrijorează părinții sau ăștia care vorbesc pe la televizor de ce o ”fetiță” de 17 ani a dat curs discuției, de ce a vorbit despre viața ei intimă? Viață intimă care nu sunt eu în măsură să judec dacă este normal să și-o înceapă cu o fată, nu cu un băiat, la vârsta de 16 ani, că la 17 era deja activă din punctul ăsta de vedere. Din punct de vedere sociologic, lucrurile sunt foarte complicate, acea conversație scoate la iveală multe probleme ale societății românești”,a mai spus Alexandru Cumpănașu.