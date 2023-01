Alexia și-a revăzut colegii răniți în accidentul din Pașcani! Reuniune emoționantă, la o lună după tragedie: „A fost o minune că suntem în viață”

In articol:

Alexia Tudose a trecut printr-o adevărată dramă la doar 15 ani. Adolescentei i-au fost replantate brațele după ce a trecut printr-un accident tulburător.

În impactul din Pașcani, care a trimis-o pe fată pe masa de operație, se aflau și câțiva colegi de-ai tinerei, cu care aceasta s-a întâlnit acum, iar revederea a fost extrem de emoționantă.

Tânăra și-a revăzut prietenii iar întâlnirea a fost extrem de emoționantă. [Sursa foto: Captură foto]

Citește și: "Doar țipam, nu puteam să plâng!" Fratele fetiței implicate în accidentul de la Pașcani a făcut mărturisiri cutremurătoare. A vorbit despre momentele dureroase, în care și-a văzut sora fără un braț

Citeste si: Cristina Șișcanu, clipe cumplite în vacanță! Ce a pățit vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Cât are salariu un poștaș în România, în 2023. Primește bonuri de masă de 600 de lei pe lună!- bzi.ro

Tânăra căreia i-au fost replantate brațele, înconjurată de colegi și prieteni: „Credeam că e un vis”

După o lungă perioadă pe care a petrecut-o în spital, frumoasa Alexia și-a revăzut colegii din cadrul ansamblului „Flori de Măr”. Aceștia s-au revăzut la o lună de la accidentul cutremurător în care au fost implicați.

Printre cei cu care s-a întâlnit acum adolescenta se află Elena și Silviu, doi dintre tinerii care se aflau în autocar la momentul impactului devastator.

„Noi cu o curbă înainte era să ne răsturnăm şi noi atunci am început să ţipăm, să-i spunem şoferului să meargă mai uşor că sunt copii în spate, dar a mers în continuare şi, în câteva secunde, mi s-a schimbat viaţa. Era mult sânge, am văzut-o pe Alexia era pe jos, că noi stăteam împreună. Eram lângă Alexia şi a fost o fracţiune de secundă, în două secunde ni s-a schimbat viaţa. I-am văzut şi mâna şi mi-a fost frică să o iau, că am vrut să o ajut şi până am ieşit de acolo nu m-am mişcat de acolo. Tot am încercat să ne ajutăm între noi. A fost o minune că suntem în viaţă şi că am dat peste nişte doctori absolut minunaţi. Înainte eram mai imatură, mai copilă”, a povestit Elena, notează romaniatv.ro.

După ce au primit o nouă șansă la viață și multe zile petrecute la unitatea medicală, cu toții se bucură că pot să își continue traiul. Medicii sunt foarte optimiști în privința Alexiei, și au asigurat-o pe adolescentă că, în timp, o să aibă parte din nou de o viață normală.

Tânăra a fost externată din spital pe data de 31 decembrie, astfel că a putut să petreacă Revelionul alături de cei apropiați și de întreaga familie.

Citește și: Accident rutier grav cu victime, la Pasajul Unirii. Un autocar s-a izbit de limitatorul de înălțime. Echipele de descarcerare și salvarea au intervenit imediat

„Sunt foarte fericită că am ajuns cu bine până acum și sunt sigură că și în continuare o să fie totul bine și o să-mi revin cât mai repede și cât mai bine. Doamne ajută să fiu bine, să fiu alături de cei dragi și abia aștept să-mi văd prietenii. Am emoții și știu că acasă o să fie cel mai bine. Ce-a trecut a fost, dar acum trebuie să văd ce va fi și trebuie să am o gândire pozitivă ca să pot să trec peste astea cu bine”, spunea Alexia la ieșirea din spital.