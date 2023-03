Alexia Țalavutis, moment jenant pe scenă, în fața a mii de oameni. Ce a pățit cântăreața: „Era un moment dramatic”

In articol:

Este normal ca artiștii să teacă prin tot felul de momente pe scenă, unele amuzante, altele dificile sau jenante. Alexia Țalavutis a trăit pe pielea sa un moment cu totul și cu totul dramatic, însă în ciuda faptului că se afla într-un impas, artista nu s-a oprit nicio secundă din cântat.

Alexia Țalavutis s-a împiedicat pe scenă, în fața a 6.000 de spectatori

Alexia Țalavutis se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Vedeta se mândrește cu o carieră de succes în plină ascensiune atât în industria muzicii, cât și în televiziune. Vedeta și-a amintit de un concert în timpul căruia a întâmpinat o situația destul de dificilă și anume s-a împiedicat pe scările scenei și a căzut, însă, în ciuda acestui fapt, Alexia Țalavutis a continuat să cânte.

Deși a căzut și a fost văzută de 6.000 de spectatori, vedeta se amuză de acest moment și nu se lasă descurajată. Mai mult decât atât, cântăreața susține că i se putea întâmpla orice și tot nu se oprea din cântat, întrucât trebuia să ducă la bun sfârșit momentul.

“ Da, în fața a 6.000 de oameni. Am căzut pe scări la Arenele Romane, când era toată arena plină până la refuz. Eu eram într-o rochie roz lungă. Era un moment dramatic, cântam, eu aici, el acolo. Coboram pe niște scări în sincron. Pe ultimele 5 trepte am alunecat, bănuiesc că am călcat pe rochie, care era foarte moale. Eu atunci cântam, există și o filmare pe YouTube.

Nu m-am oprit absolut deloc. Am aterizat ca și cum nimic nu se întâmplase. Mai conta?( n.r. dacă se rupea rochia) Putea să se rupă și piciorul, aia era. Performance-ul trebuia să fie dus până la final. Dar nu am avut nimic, nici eu și nici rochia. Rochia era intactă, doar că eu am căzut, singura problemă era asta”, a povestit Alexia Țalavutis pentru ego.ro.

Alexia Țalavutis a avut probleme cu vocea

Vara trecută, atunci când era prezentă în fiecare zi în cadrul unei emisiuni live, vedeta a avut probleme cu vocea, astfel a răgușit. Pentru a rezolva situația, artista a apelat la cea mai bună variantă și mai exact repausul vocal. Alexia Țavalutis susține că i-a fost recomandat să recurgă la o intervenție chirurgicală pentru a scoate amigdalele și polipii, însă tânăra a refuzat categoric.

“ Sinceră să fiu, nu mai fac ceva zilnic, așa cum făceam înainte. Știi cum este, atunci când îți este bine, nu te mai îngrijești atât de mult. Acesta este adevărul. Vara trecută am avut o problemă destul de mare cu gâtul, am avut și o emisiune pe care trebuia să o susțin live, în fiecare zi. Mi-a fost foarte dificil pentru că am răgușit. Am răgușit atât de tare încât nu se mai atingeau corzile vocale, iar eu trebuia să fiu acolo, live, să vorbesc ore în șir. A fost foarte dificil, dar nu aveai ce să faci, decât să taci în rest.

Eu asta am făcut, am tăcut. Dacă vrei să știi care este remediul în momentul în care vocea îți face probleme, este nevoie să taci, să faci pauză vocală. Mierea cam irită, să știi. Iau niște pastille care ajută ca mușchiul să se relaxeze. Intervine și stresul. Eu, când eram mică și aveam câte un concurs mai important, nu știu cum se făcea, dar înainte răceam. Au început: “Să scoatem amigdalele, să scoatem polipii!”. Ce să scoatem? Nu scoatem nimic! Am înțeles după că era vorba de emoția că vine concursul, de panică, de presiun e. Dar, de la un moment dat încoace, a fost mai ușor, mai lejer”, a mai spus artista.

