Marilena și Alin Sălăjean de la Survivor România 2021, primele imagini după ce au părăsit competiția! Cum a decurs revederea dintre cei doi Războinici

Echipa Războinicilor a rămas fără doi concurenți importanți în ultimele consilii. Marilena de la Războinici a fost descalificată, după ce a ținut un decurs emoționant în care și-a exprimat dorința de a părăsi competiția. La două zile distanță, Alin Sălăjean de la Războinici și-a luat rămas bun de la colegi, după ce medicul i-a dat anunțul trist că parcursul său în emisiune trebuie să ajungă la final.

Marilena și Alin Sălăjean de la Războinici s-au reunit în afara competiției. Cei doi se află încă în Republica Dominicană și au decis să facă un videoclip prin care și-au impresionat fanii. Cei doi s-au filmat în timp ce exclamau celebrele replici pe care le spuneau în competiție, după ce aduceau puncte echipei Războinicilor. „Cine suntem? Războinicii! Buturuga mică răstoarnă carul mare! Vă mulțumim!”, au strigat la unison, Marilena și Alin Sălăjean de la Survivor România 2021.

Cum s-au filmat Marilena și Alin Sălăjean de la Survivor România 2021, după plecarea din competiție[Sursa foto: Instagram]

Marinela de la Războinici, prima reacție după ce a fost descalificată din echipa Războinicilor

Marilena de la Războinici a anunțat în timpul consiliului că nu mai poate continua să face parte din competiție și vrea să se întoarcă acasă.

Ea a ținut un discurs emoționant, prin care a declarat că s-a simțit ca o verigă slabă pentru echipa ei. Imediat după ce Daniela Pavel, prezentatorul Survivor România 2021 , a anunțat-o că este descalificată, Marilena de la Războinici și-a luat rămas bun de la colegii ei în lacrimi.

„Vreau să fiu sinceră, exact cum am făcut-o și până acum.În fiecare zi, de două săptămâni, nu mă mai regăsesc. nu mai pot să ies dintr-o stare în care am intrat foarte adânc și îmi vine să plâng încontinuu. Este foarte greu ce trăiesc eu în momentul de față aici și psihic am decăzut foarte mult. Ieșirea pe care am avut-o la consiliu, în loc să fiu bucuroasă, nu am putut să mă bucur de acel premiu să spun așa pentru că eu nu mai vreau să mai continui.

Nu mai pot să continui psihic și nu mă mai motivează absolut nimic și îmi pare enorm de rău pentru echipa mea pentru că în ultimul rând eu chiar i-am tras în jos. Am simțit în ultimele zile că sunt acea verigă negativă și mă simt extrem de vinovată. Legat de cei de acasă, le mulțumesc că m-au suținut, doar că i-am dezamăgit. Eu nu mai pot să continui, simt că nu mai pot efectiv".