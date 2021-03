Alin, tânărul vaccinat anti-COVID-19 cu două seruri diferite, din greșeală, declarații incredibile: ”M-am lăsat pe mâna medicului”

In articol:

Alin-Alexandru Ionescu este tânărul, diagnosticat cu diabet, care a fost vaccinat la Romexpo cu Pfizer, iar la rapel a primit o doză Moderna. Bărbatul a mărturisit în exclusivitate pentru România Tv, cum au încercat cadrele medicale să mușamalizeze acest caz.

„ M-am prezentat acolo și am spus că am fost vaccinat cu Pfizer. M-au trimis într-un cabinet unde se făceau rapeluri pentru Moderna. M-am lăsat pe mâna medicului. A doua greșeală care a dus la această situație a fost că asistentele care fac vaccinul, înainte de administrarea dozei, ele verifică datele persoanei într-o platformă. Au așteptat să-mi fac vaccinul și apoi au validat datele în sistem.

Atunci a apărut eroarea pentru că eu fusesem vaccinat cu Pfizer anterior. Dar deja vaccinul fusese făcut. Varianta care mi s-a oferit pe loc a fost, să încercăm să eliberăm o hârtie pe care să scrie că eu sunt bine mersi, că am făcut două doze de Pfizer. Ceea ce era un fals și complica mai mult lucrurile dacă eu aveam reacții adverse ulterior”, a povestit tânărul pentru sursa citată.

Alin, tânărul vaccinat anti-COVID-19 cu două seruri diferite

Cadrele medicale ar fi încercat să ascundă incidentul

Cadrele medicale ar fi încercat să mușamalizeze incidentul, după spusele bărbatului. Alin a mărturisit cum cadrele medicale i-au spus că vor trece în sistem faptul că și prima dată a fost vaccinat tot cu Pfizer.

S-a prezentat o doamnă doctor care, auzind că sunt diabetic, m-a întrebat dacă, ca să o citez, „sunt pe insulină” și că n-ar trebui să fie nicio problemă că mi s-au făcut două doze din două vaccinuri diferite. Oamenii încercau să mă îmbuneze legat de problema că îmi pot elibera o adeverință de vaccinare, de parcă de-aia venim să ne vaccinăm, ca să plecăm la vară în Grecia”, a spus tânărul la Antena3.

Alin Ionescu a mai explicat că, după ce a fost vaccinat cu serul greșit, dr. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare anti-Covid, l-a sunat și l-a liniștit în privința stării sale de sănătate.

„ Da, la două ore după ce m-am vaccinat, m-a sunat dr. Gheorghiță, mi-a spus că nu am de ce să-mi fac griji pentru starea mea de sănătate și că va face o anchetă. Mi-a spus că știe de niște studii care se fac în Marea Britanie. Mă bucur că nu am probleme până acum. Sigur că rămâne o rezervă. Orice om care trece prin această situație ajunge să se gândească că poate organismul său reacționează diferit, poate vor apărea probleme ulterior. Greșeala e omenească, dar m-a deranjat modul în care a fost gestionată situația pe loc. Plus că eu nu sunt monitorizat acum. Sunt foarte siguri toți că nu dăunează ”, a mai spus Alin-Alexandru Ionescu.