Amariei Alin, micuțul luptător care se confruntă cu cancerul

Alin este un băiețel în vârstă de 11 ani, care de mai bine de 7 ani suferă de cancer la nivelul creierului.

Pe numele său complet, Amariei Alin este un copilaș din comuna Castelul, județul Constanța care are nevoie de tot ajutorul posibil, pentru a înfrunta cu brio lupta cu cancerul. Diagnosticat cu tumora maligna la creierul mic, Alin are nevoie de 27550 de euro pentru a acoperi costurile tratamentului și spitalizării cât și operației de schimbare a shuntului de la cap, pe care le va efectua in Turcia la Spitalul Özel Amerikan Hastanesi, conform site-ului oficial al Asociației Sperața pentru România, sperantapentruromania.ro.

Confruntându-se cu dureri insuportabile de mai bine de 7 ani, Alin are nevoie de orice ajutor posibil pentru a pune capăt situației în care se află.

„Sunt Alin, am 11 ani și de la vârsta de 4 ani duce lupta împotriva unui cancer nemilos, cancer la creier. Pe langa acesta, am fost diagnosticat si cu Hidrocefalee, de aceea, în interiorul capului meu este montat un furtunaș prin care se scurge lichidul care se strânge în creier. Din cauza cancerului, am trecut prin foarte multe cure de chimioterapie, operații și prin diferite tratamente, din păcate toate cu un rezultat temporar. Periodic trebuie să revin în Turcia pentru control, deoarece oricând boala poate recidiva. La ultimul control în Turcia, pe care l-am efectuat în luna august, medicii au descoperit că vederea mea este afectată 40%, că am un testicul ridicat de aproximativ trei ani și există riscul unei infecții, iar pe lângă acestea, este necesară de urgență o operație de schimbare a shuntului din cap. Tumora este încă tot activă, dar, din cauză că am trecut prin 45 de cure de chimioterapie, tratamentul deja fiind extrem de dur, mi s-a recomandat să fac o pauză la el. Dacă în timp de trei luni de zile nu o să mă simt mai bine, atunci trebuie neapărat să mă întorc în Turcia pentru operație.

Am sperat și m-am rugat Bunului Dumnezeu să nu fie nevoie de o nouă operație, deoarece deja mă sperie și nu îmi mai doresc să mă întorc în spital. Dar, din păcate, după doar o săptămână au reînceput durerile insuportabile de cap. Pe lângă acestea, din cauza medicamentelor pentru dureri, zilnic am și dureri de abdomen. Mama mea cu greu reușește să fie lângă mine. Suferința mea este deja prea greu de îndurat pentru ea. Îmi imaginez cât îi este de greu mamei mele să mă vadă suferind zi de zi, să îmi schimbe comprese cu apă caldă pentru a îmi ameliora cât de puțin durerea… Vă rog pe voi oameni dragi, să fiți alături de mine și de data aceasta. De urgență trebuie să mă reîntorc în Turcia pentru operație, dar din lipsa banilor trebuie să suport durerile și să mă rog lui Dumnezeu să îndemne oamenii cu suflet mare să mă ajute. Cu cât voi merge mai repede, cu atât durerile mele vor înceta mai repede. Te rog, oferă-mi șansa de a nu mai suferi. Te rog, ia-mi durerea!”, este mesajul postat în numele micuțului Alin, pe site-ul Asociației Speranța pentru România.

Unde se pot face donații: cum poți să ajuți chiar acum

Donatii se pot face in conturile bancare menționate mai jos, deschise pe numele asociatiei umanitare SPRO (Speranta pentru Romania), CUI 41026636

BCR

IN LEI: RO16RNCB0015163548220001

IN EURO: RO59RNCB0015163548220003

COD SWIFT: RNCBROBU

Banca Transilvania

IN LEI: RO90BTRLRONCRT0502381601

IN EURO: RO40BTRLEURCRT0502381601

COD SWIFT: BTRLRO22

ING Bank

IN LEI: RO61INGB0000999909241779

IN EURO: RO84INGB0000999909241850

COD SWIFT: INGBROBU

BRD

LEI: RO34BRDE020SV83172010200

EUR: RO17BRDE020SV83172350200

COD SWIFT: BRDEROBU

RAIFFEISEN BANK

LEI: RO79RZBR0000060021092494

EUR: RO83RZBR0000060021092519

COD SWIFT: RZBRROBU

CEC BANK

LEI: RO17CECEB00030RON0604187

EUR: RO53CECEB000C1EUR0604211

COD SWIFT: CECEROBU

Pentru detalii suplimentare puteți contacta reprezentanții cazului la:

Telefon: 0770372401

Email: [email protected]

Donatiile efectuate prin transfer bancar se vor actualiza in lista donatorilor in 7-14 zile de la momentul intrarii in contul nostru. Donatiile prin BRD se vor actualiza in 15-30 de zile. Daca doresti sa ramai anonim selecteaza ANONIM. Numele tuturor donatorilor vor aparea pe pagina si lista donatorilor.