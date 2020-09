Alina Ceușan a fost criticată dur de către o mămică! [Sursa foto: Instagram]

Alina Ceușan a născut un băiețel perfect sănătos, în data de 15 septembrie. Proaspăta mămică a fost foarte vocală de-a lungul celor nouă alături în fața fanilor săi. Influencerița și-a ținut urmăritorii în suspan până în ultimul moment. Vestea că blondina a născut a ajuns în dimineața zilei de 15 septembrie direct pe Instagram. Prima fotografie a Alinei alături de băiețel a strâns peste 200.000 de aprecieri.

Proaspăta mămică este deja obișnuită cu criticile din mediul online. Nici de această dată, când motivul este unul de bucurie, Alina Ceușan nu a scăpat de observațiile internauților. Influencerița a fost criticată de o altă mămică, în mediul online, că se aranjează mult prea mult, chiar exagerat. Femeia susține că toate acestea se vor schimba odată ce se va ocupa numai de copil.

„Am observat că ești cam obsedată de îngrijirea personală, cred că numai asta faci de dimineață până seară. După ce vine copilul o să vezi că poți trăi și fără atâta exagerare pentru că nu o să mai ai timp din belșug”, au fost cuvintele care au înfuriat-o pe Alina Ceușan.

Alina Ceușan a răbufnit: „ Credeți că copilului îi face plăcere să aibă o mama care nu a făcut duș de patru zile?”

Blondina nu a puut trece peste aceste cuvinte și i-a răspuns mămicii care o acuză că nu va mai avea timp pentru ea. Alina ceușan susține că unele femei vorbesc despre venirea unui copil pe lume ca despre sfârșitul lumii. Ea a transmis un mesaj clar, faptul că femeile ar trebui să fie mai drăguțe unele cu altele.

„Foarte drăguțe noi femeile una cu alta în general, aici, pe YouTube peste tot. Ce woman empowerment în țara asta? Vindeți coșmarul că venirea unui copil pe lume înseamnă sfârșitul vieții tale. Poate fi și așa. Dacă vrei tu asta. Nu vă mai plângeți de milă, aveți grijă de voi să puteți avea grijă de alții la full-speed after. Găsiți-vă timp pentru voi, be a woman! First of all”, a răspuns Alina Ceușan.

Influencerița susține că un copil în viața ta nu trebuie să te facă mai puțin femeie.

„Voi astea cu „n-am făcut duș de patru zile, nu pot de copii” mai puteți voi cu voi? Credeți că copilului îi face plăcere să aibă o mama care nu a făcut duș de patru zile? Stresată și ieșită din pepeni? Lasă-l dragă, dacă-i drac să plângă 5 minute în pătuț lângă duș, până faci duș. „Mai vorbim noi după”. Da chiar mai vorbim, să știți! A fi mamă nu înseamnă să renunți la a fi femeie ca asta ești în primul rând, dar dacă voi vă doriți asta e okey, just don’t peach it. Nu mai speriați alte femei că nu pot face nimic de copil. Repet, copilul a venit în viața ta, nu tu în a lui. Ajută-l, iubește-l, ține-l lângă tine, oferă-i timp și iubire, dar învață-l viața, adaptează-l la situație”, a adăugat blondina.

Într-un final, Alina Ceușan a mai trimis un mesaj către mămica care a ciriticat-o în mediul online: „Nu mai speriați femeile cu mentalitatea asta de c*** că altfel nu pot să-i zic, scuză-mă! Că așa nu mai face niciuna copii. Hai să dăm lucrurile pe față. Nici înainte de copil nu făceai lucrurile astea pentru tine. Destul de rău. Dacă te pune cineva să faci o listă cu ceea ce iubești pe lumea asta, cât timp ar dura până ți-ai scrie numele pe listă?”. (Citeste si: Carmen Grebenișan, detalii spumoase despre noua sa relație! „Am fost compatibili”)