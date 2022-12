Alina Pușcaș, înlocuită în emisiune! Cine va prezenta alături de Pepe ediția de sărbători: "După un sezon am simțit intens..."

In articol:

Alina Pușcaș s-a confruntat, în ultima perioadă, cu probleme serioase de sănătate și a fost nevoită să lipsească un timp de la filmările emisiunii pe care o moderează împreună cu Pepe. Pentru că vedeta a trebuit să urmeze sfaturile medicilor și

să se pună pe picioare, producătorii au găsit pe cineva care să îi țină locul în ediția specială, de sărbători. Iată cine a preluat ștafeta!

Alina Pușcaș, înlocuită în emisiune de Sore: "După un sezon în care am simţit intens magia transformărilor, mă aflu pe scenă cu un alt rol!"

Alina Pușcaș a stat, în ultimul timp, mai mult prin spitale din cauza unor probeme de sănătate. Vedeta a apelat la ajutorul medicilor, iar aceștia au decis să o interneze de urgență, pentru tratament și alte investigații. Cum starea ei nu a fost una prea bună, vedeta nu a putut ajunge nici la filmări. Producătorii au decis, astfel, ca Sore să prezinte emisiunea alături de Pepe, în ediția specială, de sărbători: "Mă bucur foarte tare că anul acesta am sărbătorit Crăciunul alături de Pepe şi invitații, unul și unul, din ediţia specială. Este o seară de Ajun fantastică, plină de surprize. După un sezon în care am simţit intens magia transformărilor, mă aflu pe scenă cu un alt rol!", a declarat Sore, potrivit antenastars.ro, citat de viva.ro.

Ce diagnostic i-au pus medicii Alinei Pușcaș?

Alina Pușcaș a ajuns la spital după ce a simțit mai multe junghiuri în zona șoldurilor, în timpul filmărilor. Inițial a crezut că este vorba doar despre o durere musculară, dar ulterior starea ei a început să se agraveze. Speriată că niciun medicament nu își face efectul, prezentatoarea TV a apelat de urgență la ajutorul medicilor. În urma investigațiilor, specialiștii i-au pus și un diagnostic: abces pe rinichi: "Toată nebunia a început marţi dimineaţa când filmam, când am simţit în şold ca un junghi. Până spre seară a început să se extindă spre spate şi în faţă, în zona coastelor. Am crezut iniţial că e o durere musculară, lombară, am zis că e din cauza tocurilor, nu i-am dat importanţă.

Miercuri noapte m-am pomenit cu prima febră, a apărut brusc, am început să mă simt rău, iar joi febră constant 40-41. Nu mai răspunde organismul la medicamentele obişnuite, aşa că am decis să plec la Spitalul Militar din Bucureşti. Am făcut febră până ieri dimineaţă, chiar dacă eram pe perfuzii. Este vorba, de fapt, de un abces pe rinichi. Nici nu am ştiut că există aşa ceva, sunt cazuri rare.", a povestit Alina Pușcaș, pentru playtech.ro.

