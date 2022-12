Alina Pușcaș a ieșit din spital. Va face schimbări drastice în viața ei, după ce a aflat că suferă de o afecțiune rară: „A fost un semnal de alarmă pentru mine”

In articol:

Alina Pușcaș a trecut printr-o perioadă dificilă, din cauza problemelor de sănătate, fiind diagnosticată cu un abces pe rinichi, iar vedeta s-a speriat la maxim la începutul acestei luni, atunci când a ajuns la spital, confruntându-se cu simptome precum dureri de cap și febră.

Astfel, după aproape două săptămâni, șatena și-a găsit puterea să vină cu o serie de noi detalii pentru fanii ei, despre starea sa de sănătate, povestindu-le că astăzi, în sfârșit, a fost externată din spital și a scăpat de perfuzii. De asemenea, în prezent, prezentatoarea TV spune că va face o serie de schimbări în viața sa, asta doar pentru a nu mai ajunge în situația în care să fie nevoită să apeleze la medici.

Citește și: Alina Pușcaș și soțul ei, prinși în fapt de propria fiică! Replica micuței i-a luat prin surprindere: "De ce ați stat închiși în dormitor?"

„Am revenit! Sunt bine, am energie... ce să mai, am energie. Parcă m-am renăscut. Au fost 13 zile nu tocmai ușoare, dar cumva am avut timp să mă odihnesc cum nu m-am odihnit mai mult de un an, ceea ce clar a fost un semnal de alarmă pentru mine. Mi-am dat seama că am tras foarte mult de mine și cel mai important lucru care îmi lipsea era somnul.(...) Prima zi fără branulă.(...) tratamentul cu antibiotic continuă, ceea ce înseamnă că la final voi avea 14 zile de antibiotic. Cert este că va urma o perioadă de refacere în care voi avea grijă să fac un fel de detoxifiere alimentară, să pot să-mi ajut ficatul și stomacul. Voi bea mai multă apă. Deshidratarea a fost una dintre cauzele majore din acea zi în care infecția s-a instalat și manifestat. Fiind la filmări și fiind foarte rece în backstage nu prea îmi venea să beau apă.(...). Timp mai mult pentru refacere și grijă mai multă pentru mine și pentru cei trei mititei.”, a declarat Alina Pușcaș, pe pagina personală de Instagram.

Citeste si: Cine este Andrei, băiatul de 14 ani care și-a pierdut viața în timp ce familia tăia porcul- kfetele.ro

Citeste si: Gest uriaș făcut de Flori, câștigătoarea Chefi la Cuțite, pentru sotia lui Nosfe. Nici nu se poate descrie în cuvinte durerea Mădălinei. O lume întreaga a lăcrimat când a văzut asta- bzi.ro

Alina Pușcaș [Sursa foto: Instagram]

Alina Pușcaș, despre diagnosticul pus de medicii specialiști

Alina Pușcaș a tras o sperietură zdravănă la începutul acestei luni, atunci când a ajuns la spital cu simptome precum dureri de cap și febră. În primă fază, prezentatoarea TV a crezut ca este vorba despre o simplă răceală, însă nu a fost deloc așa.

În cele din urmă, pentru că febră nu scădea deloc, Alina a decis să meargă la spital, iar după o serie de investigații a rezultat că se confruntă cu un abces pe rinichi, diagnostic ce este destul de rar, potrivit declarațiilor sale din mediul online.

Citește și: A devenit mamă de trei ori, dar arată mai bine ca niciodată! Alina Pușcaș a dezvăluit care este rutina ei de înfrumusețare: „Stai acolo și te relaxezi”

„Nu am avut curajul până acum să vă fac un video, pentru că nu prea am avut putere. Am fost destul de căzută și de slăbită. Sunt încă aici, sunt tot conectată la perfuzii, doamne ferește... bine că nu e vorba de aparte. Azi, pentru prima oară, mă simt mai bine. Simt că trebuie să vă dau câtva detalii, pentru că mi-ați scris foarte foarte mulți, inclusiv prieteni de-ai mei mi-ați scris direct pe Instagram, reacționând la ceea ce mi s-a întâmplat, dincolo de WhatsApp, și nici nu am putut să răspund tuturor, pentru că mi-a fost greu.

Nu a fost vorba de nicio răceală, nici de gripă, nici de Covid, nimic din zona asta. Practic, toată nebunia a început în dimineața zilei de marți, când începuserăm să filmăm finala emisiunii, când am simțit practic în șold, ca un junghi, care, spre seară, probabil stând și prin frig, a început să se extindă pe spate și puțin în față, undeva în zona coastelor. Cumva pe spate am crezut că e vorba de o chestie musculară, poate din cauza tocurilor, nu i-am dat foarte mare importanță.

Miercuri noapte m-am pomenit cu prima febră, brusc, fără să am o deteriorare a stării, pur și simplu, iar joi deja făceam febră... am avut 41 cu 7 și constant 40, 41 iar, iar 40, nu mai prea răspundea organismul la tratamentul clasic pe care îl folosim în general când facem febră... nu mai era cazul. Îmi reacționa pentru o oră și când mă ridicam din pat se activa îngrozitor de rapid. Am luat decizia să plec cât de repede, eram undeva la o cabană în afara Bucureștiului și am venit de urgență la Spitalul Militar din București și am făcut febră de genul ăsta, stăpânită mult mai bine pe perfuzii până ieri dimineață. Azi noapte a fost prima oară când nu am mai făcut febră, Doamne ajută. Se pare că e vorba, de fapt, despre un abces pe rinichi. Eu nici măcar nu am știut că există așa ceva, se pare că sunt rare cazurile, dar... ”, a mărturisit Alina Pușcaș pe Instagram.