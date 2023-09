Alina Radi, adevărul despre bărbatul care o ajută cu creșterea copilului! Artista a dezvăluit că nu este vorba de tatăl lui biologic: „Nu are rost să îl mai aduc în discuții, pentru că el nu există”

In articol:

Alina Radi se bucură de succes atât pe plan profesional, cât și pe plan personal și se poate declara o femeie împlinită alături de băiețelul ei, Dario, pe care îl crește singură.

Alina Radi, declarații despre bărbatul care o ajută șă își crească copilul

Artista a avut parte de o relație controversată, în urmă cu câțiva ani, din care a rezultat fiul ei, iar de curând, cântăreața de muzică de petrecere a făcut declarații despre bărbatul care o ajută cu creșterea și educația celui mic.

Alina Radi a avut parte de o relație destul de controversată pe vremea când avea doar 23 de ani, din care a rezultat și un băiețel. Tatăl copilului este chiar soțul celei mai bune prietene ale artistei, care ulterior a decis să se întoarcă la familia sa. Cântăreața de muzică de petrecere a dezvăluit că respectivul bărbat nu se mai ocupă de Dario, iar cel care este alături de ea este Radu, bărbatul cu care Alina a început o relație când băiețelul se afla la o vârstă fragedă.

Deși în prezent nu mai formează un cuplu, în continuare Dario îl consideră pe Radu tatăl său și se înțeleg de minune.

„Pe <tatăl> copilului nu are rost să îl mai aduc în discuții, pentru că el nu există. Am mai spus asta, singurul tată al lui Dario este Radu care chiar se ocupă de el. Dario nu este foarte încântat că a început școala și cred că nu e singurul în situația lui. Plus că și eu am o problemă cu trezitul de dimineață. Îmi vine să leșin dimineața de somn când îl duc la școală, pentru că eu îl duc în fiecare dimineață. Cât despre Radu, bărbatul care l-a crescut și cu care vorbește în fiecare zi la telefon, pot să zic despre el că se înțelege foarte bine, chiar dacă el stă în Austria și noi în România. Bărbatul cu care eu am făcut un copil nu întreabă de fiul său, dar nici noi de el. Am mai auzit că vorbește în stânga și în dreapta, doar prostii, dar atât poate el. Anul trecut i-a spus cuiva că el îi trimite bani lui Dario și că i-a luat bicicletă, ceea ce nu este adevărat”, a declarat Alina Radi, pentru Click!

Alina Radi a dat de pământ cu tatăl fiului său

În urmă cu ceva timp, Alina Radi declara că fiul ei nu își cunoaște tatăl biologic și că acesta a fost doar o escapadă pentru ea. Aceasta s-a dovedit a fi de-a dreptul revoltată după ce bărbatul ar fi spus că își întreține copilul și că îi cumpără diverse cadouri.

„Dario nu-l cunoaște, nici eu nu-l cunosc prea bine se pare, a fost o escapadă, nu-l putem numi tata! Pe tatăl lui Dario în cheamă Radu (n.r. cel cu care Alina Radi a avut o relație, altul decât bărbatul cu care l-a conceput pe fiul ei). Nu am nevoie de nicio pensie alimentară, de niciun leu de la el și să nu se mai laude la cunoștințele noastre comune că el întreține copilul, că i-a luat bicicletă, că a vrut să-l ia de sărbători și n-am vrut să i-l dau prin instanță, el nu are cum să-l ia niciodată în viața lui, în primul rând că Dario nu-l cunoaște”, a declarat Alina Radi, în urmă cu ceva timp, conform SpyNews.