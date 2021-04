Alina și Ilan Laufer au ieșit la plimbare cu gemenii! Cum se simte vedeta la momentul actual

In articol:

Alina și Ilan Laufer și-au scos gemenii la plimbare prin parc. Soții sunt extrem de fericiți de când micuții au apărut pe lume.

Alina Laufer, plimbare cu gemenii

Alina Laufer a născut în data de 15 februarie o fetiță și un băiețel.

Însă, soția lui Ilan a fost nevoită să stea în spital timp de 38 de zile, perioada în care au fost monitorizați gemenii. Cu toate acestea, frumoasa blondină a ajuns acasă și se bucură din plin de această perioadă extrem de frumoasă.

Citeste si: Ilan Laufer a dat vestea cea mare! Soția politicianului și gemenii născuți prematur se întorc acasă: „M-am rugat zilnic la Dumnezeu"

Pe contul său de Instagram, Alina a postat o fotografie cu Ilan Laufer și gemenii, în parc, iar la descriere aceasta a scris că este prima lor ieșire. Părinții radiază de fericire la momentul actual.

Citeste si: Carmen Harra: două lucruri mari în care să investești în 2021- bzi.ro

"Prima noastră ieșire cu prințișorii în parc. O duminica frumoasă dragi prieteni", a scris Ilan Laufer pe Instagram.

Alina și Ilan Laufer [Sursa foto: Instagram]

Alina Laufer a născut prematur

Alina Laufer a născut prematur în data de 15 februarie. Soția lui Ilan a adus pe lume gemenii la 29 de săptămâni, iar pentru o perioadă a fost nevoit să stea în spital cu aceștia.

Citeste si: Noi detalii despre starea de sănătate a Alinei Laufer! Gemenii se află Terapie Intensivă și îi poate vedea doar 10 minute pe zi

„ Copiii sunt pe cale să fie OK. Am avut și am în continuare foarte mari emoții. S-au născut prematur și nu există copii prematuri fără probleme medicale.

Starea lor de sănătate se îmbunătățește, dar chiar am avut mari emoții. Au fost și niște chestiuni care au fost puțin mai sensibile, dar s-au rezolvat. Adică, acum, cele mai critice momente, ca să zic așa, sunt în urma noastră și de acum situația devine mai bună pe zi ce trece.

Alina e bine. Alina descarcă tiruri deja în parcare acolo la spital (n.r. râde). Alina se simte bine. Oricum, era în formă fizică și înainte de cezariană și ea e oricum foarte puternică, ca să zic așa. Nu se plânge nici la durere, nici la lipsa de confort și e greu cu ăștia mici că sunt la ATI și poate să-i vadă doar 10-15 minute pe zi.

Ea nu mai este la Terapie Intensivă. Alina este la un salon normal de acolo', a declarat Ilan Laufer, în exclusivitate pentru Viva!