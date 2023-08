Alina Sorescu, mesaj neașteptat după victoria obținută în instanță! Artista nu s-a putut abține și a făcut totul public: „Nu te naști puternic”

In articol:

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au fost alături unul de celălalt timp de 12 ani, iar în urmă cu câteva luni au hotărât să se despartă, după o perioadă în care nu se mai înțelegeau deloc.

Alina Sorescu, mesaj radical după victorie

În luna martie, cele două fetițe ale lor au avut custodia comună a ambilor părinți și petreceau o săptămână la mamă și una la tată. După o luptă lungă și grea, Alina a reușit să reducă vizitele săptămânale, însă custodia a rămas totuși comună.

Alina Sorescu și soțul ei au intentat procesul de divorț în urmă cu câteva luni, iar decizia judecătorilor a fost ca cele două fete ale lor să petreacă câte o săptămână cu fiecare părinte. Această perioadă a fost una destul de grea pentru artistă, dar și pentru fetițe care nu s-au putut acomoda cu acest program.

În urmă cu câteva zile, artista a mers din nou în instanță, iar judecătorul a decis să reducă programul de vizită al copiilor. Blondina a fost fericită de victoria pe care a așteptat-o atât de mult timp și a ținut să îi anunțe și pe fanii ei din online, care au fost alături de ea în această luptă.

Recent, Alina Sorescu a făcut o nouă postare în care a vorbit despre putere și a specificat că nu te naști puternic, ci devii în timp.

„Nu uita: nu te naști puternic. Devii puternic.”, a fost mesajul transmis de Alina Sorescu pe contul ei de TikTok.

Alina Sorescu a convins instanța de judecată să reducă programul haotic al fetițelor

Alina Sorescu este în culmea fericirii, după ce în urmă cu doar două zile a câștigat în instanță împotriva fostului ei soț și a reușit să reducă programul de vizită.

De acum înainte cele două fete vor fi mult mai echilibrate emoțional și vor trăi în liniște și normalitate.

„Vreau sa va anunt ca instanta de judecata- Curtea de Apel Bucuresti- a readus echilibrul emotional al fetitelor. Curtea a suspendat programul de vizita din hotararea judecatoreasca pronuntata in martie de Judecatoria Buftea, prin care o tanara judecatoare a decis pentru fetite un program de vizita de o saptamana la tata si o saptamana la mama, asa cum a cerut tatal lor. Doresc sa clarific ca inca de la prima hotarare s-a stabilit domiciliul fetitelor la mama si exercitarea in comun a autoritatii parintesti (custodie comuna). S-a interpretat gresit ca acesta ar fi un proces de custodie, suspendarea de care vorbesc a fost pentru programul de vizita care nu era benefic pentru fetite. A fost o perioada grea, eu ca mama am vazut suferinta in toate formele ei, insa cel mai dificil a fost sa demonstrez adevarul in fata instantei de judecata. Acum a fost o etapa importanta, insa apelul la procesul de divort va incepe abia in primavara anului viitor, mai dureaza pana cand eu si fetitele vom trai in liniste si normalitate. Chiar daca parintii se despart si nu mai formeaza un cuplu, copiii au intotdeauna nevoie de mama si de tata, pentru a creste frumosi, echilibrati si fericiti, dar cel mai mult au nevoie de afectiune, stabilitate, predictibilitate, or toate acestea inseamna IUBIRE.”, a scris Alina Sorescu, pe rețelele de socializare.