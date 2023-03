Alina Sorescu, reacție vehementă după ce instanța de judecată s-a pronunțat cu privire la custodia celor două fetițe! Artista nu este de acord cu programul impus: „Le va putea dezechilibra emoțional”

In articol:

Alina Sorescu a avut o primă reacție după ce instanța de judecată a decis ca fetițele sale și ale lui Alexandru Ciucu ca, în vârstă de 6 și de 9 ani, de acum înainte, să petreacă o săptămână acasă la mama, iar o săptămâna la tata.

Această decizie nu este tolerată de artistă, fiind de părere că un asemenea program nu ar face decât să pericliteze buna creștere și organizare a micuțelor.

Alina Sorescu se luptă acum în instanță pentru ca judecătorii să decidă ceea ce este mai bine pentru copii. După decizia de astăzi, artista este hotărâta să meargă până în pânzele albe pentru ca fetițele să aibă un program potrivit lor și, respectiv, să locuiască alături de ea.

Alina Sorescu, prima reacție după aflarea deciziei instanței judecătorești cu privire la custodia celor două fetițe

Alături de opinia avocatei sale, Alina Sorescu a postat în mediul online propria părere despre decizia luată de instanța de judecată, conform căreia fetițele ar trebui să locuiască o săptămâna cu tata, iar următoarea cu mama. Artista va face apel la decizia pronunțată astăzi de instanța de judecată.

„A fost un an greu cu procese și ordonanțe și încerc cu toată ființa mea să rămân demnă în demersul meu de a avea și eu și fetele o viață liniștită. Soluția pronunțată astăzi de instanță este ca fetițele să stea o săptămână la mama ți o săptămână la tata. Voi lupta de această dată eu până la capăt ți voi face apel pentru a demonstra ce este mai bine pentru fetițe, pentru a le crește într-un mediu stabil, așa cum le-am crescut de când le-am născut.

Nu va fi ușor, pentru că tatăl lor și-a schimbat cu totul atitudinea față de copii în acest an și cere drepturi egale cu mama. Sper ca fetițele să nu fie plimbate dintr-o parte în alta până la 18 ani, pentru că acest program este bulversant pentru ele, le va putea dezechilibra emoțional și afecta procesul educațional și de creștere. Am permis tatălui să se implice din momentul în care și-a arătat disponibilitatea, dar trebuie însă să ne gândim că sunt fetițe de 9 și 6 ani, că au nevoie de stabilitate și păstrarea unei rutine de zi cu zi, mai ales pentru programul școlar. Sper ca judecătorii să înțeleagă că acest program nu este bun pentru orice copil și în orice condiții.”, a scris Alina Sorescu în mediul online.

Citește și: Alina Sorescu, primul Crăciun fără soțul ei. Care este tradiția pe care artista o respectă cu sfințenie: „E ce am deprins de la bunica mea"

Care este opinia avocatei Alinei Sorescu?

Avocata Alinei Sorescu, Nicoleta Popescu, nu este de acord cu decizia instanței judecătorești enunțate astăzi, contrazicând hotărârea cu argumentele conform cărora nu are la bază interesele și drepturile minorelor și, de asemenea, susține că un asemenea program le va dezechilibra emoțional pe micuțe.

„Soluția nu are o baza legala, nu ia in considerare drepturile si interesele minorelor si ale mamei, va afecta echilibrul emoțional al fetitelor si este total nepractica, fiind de natura a perpetua si accentua situația tensionata dintre parți, ceea ce in mod evident este contrar intereselor minorelor.”, a spus avocata Alinei Sorescu, Nicoleta Popescu.