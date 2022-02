Alina Vidican este răsfățată peste măsură de soțul milionar! Ultimul gest făcut de brazilian arată clar că a doua oară e cu noroc pentru fosta lui Cristi Borcea: "Ești cea mai frumoasă femeie"

In articol:

Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, l-a cunoscut pe brazilianul Claude Senhoreti în urmă cu aproximativ 4 ani, la o petrecere aniversară. A fost dragoste la prima vedere, însă nu au grăbit lucrurile, ci au lăsat relația să evolueze treptat.

Alina Vidican, în culmea fericirii alături de soțul milionar

După ce s-au convins că sunt făcuți unul pentru celălalt, cei doi și-au unit destinele și au marcat momentul printr-un eveniment grandios organizat anul trecut în Miami.

Claude Senhoreti își arată dragostea și admirația față de soția sa cu fiecare ocazie. Într-un interviu acordat, el a vorbit despre partenera sa de viață și cât de mult o admiră.

"Și eu sunt fericit, am fost binecuvântați amândoi, am fost sortiți, ne plac aceleași lucruri, va fi o adevarată plăcere să îmi împart viața cu Alina. Ea este mereu la curse cu mine, este prezentă, niciodată nu m-am gândit că mă voi mai căsatori în viața asta, dar ea m-a făcut să mă răzgândesc. Ea e pasionată de curse și am zis că nu pot să las să îmi scape o astfel de femeie.

Când Alina vine la curse, mă așteaptă, are răbdare, știe că trebuie să mă concetrez înainte, mă susține, îmi aduce apă, prosoape, dar nu-mi spune nimic, ca să nu mă deconcentrez.", a mărturisit Claude Senhoreti.

Mai mult, brazilianul este mândru că soția sa este româncă și chiar are de gând să vină să ne viziteze țara.

"Ca un brazilian bun ce sunt, întotdeauna este bine să sărbătorim, acum am și eu familie în România, am cunoscut și prieteni de-ai ei, și cultura românească este asemănătoare cu cea braziliană. Plănuim să venim curând în România, sunt foarte entuzismat de această călătorie în România.",

a mai spus soțul Alinei Vidican.

Cât de mult o răsfață milionarul pe Alina Vidican!

Surpriza milionarului pentru Alina Vidican, de Ziua Îndrăgostiților [Sursa foto: Instagram]

Pe lângă vorbele alese atunci când pomenește despre partenera sa de viață, milionarul o răsfață pe Alina Vidican și cu gesturi romantice. Ultima surpriză pe care i-a oferit-o româncei a fost de Ziua Îndrăgostiților. Buchetul imens oferit alături de declarația de dragoste le-a postat și pe Instagram pentru a afla toată lumea cât de mult se iubesc.

"La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților, dragostea mea! Mulțumesc că mă susții mereu și ești lângă mine. Te iubesc, ești cea mai frumoasă femeie pe care am întâlnit-o vreodată, atât în interior, cât și în exterior.", a scris Claude Senhoreti pe pagina sa de Instagram, unde a postat și câteva fotografii alături de Alina Vidican.