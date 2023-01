Am aflat cine este persoana pe numele căreia a depus plângere Alin Gabriel Matei. Fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian rupe tăcerea: "Mi-a atribuit acuzații nefondate" | EXCLUSIV

In articol:

Tânărul artist a mărturisit că inițial a încercat să ignore valul de ură, denigrarea și mesajele pe care le primea.

Totuși, după ce a văzut că timp de un an cu continuat aceste afirmații, Alin Gabriel Matei a decis să ia atitudine așa că s-a adresat oamenilor legii.

Fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, așa cum este cunoscut tânărul artist, s-a săturat de amenințările și jignirile pe care le primește, iar în mediul online a anunțat că va lua atitudine. Alin a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a mărturisit cine este persoana care îi trimitea toate aceste mesaje.

Alin Gabriel Matei a dezvăluit cum a început totul

Tânărul interpret de muzică populară a început să primească mesaje de hate în urmă cu una an, de la o anumită persoană. Inițial a decis să le ignore, însă cum spune că i s-a umplut paharul și s-a săturat să suporte jignirile și injuriile pe care acesta i le aduce.

"Am fost hărțuit de niște persoane. Mi s-au atribuit acuzații nefondate, mi-au adresat injurii și toate lucrurile care duc la defăimare. De un an de zile se tot întâmplă treaba aceasta și am zis să îmi văd de treaba mea și să îi las în pace și să îi ignor, dar am văzut că nu am cu cine să mă înțeleg așa că am recurs pe cale legală", a mărturisit fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian.

Alin Gabriel Matei [Sursa foto: Facebook]

Cine este persoana pe numele căreia Alin Gabriel Matei a depus plângere

Fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian ne-a dezvăluit și câteva detalii cu privire la persoana care îl hărțuiește de mai bine de un și de remarcile căreia s-a săturat.

Tânărul artist recunoaște că nu a văzuta această persoană niciodată și nu poate să înțeleagă ce ar putea să aibă cu el, însă a considerat că pe calea legală ar fi cel mai bine să scape și să își recapete liniștea.

"Am primit anumite mesaje urâte, de la o anumită persoană și de un an de zile nu încetează, iar eu am suportat treaba asta. Mi s-a umplu paharul și am zis că mai bine să stopez toată treaba asta cu hate-ul acesta pe care îl primesc așa că am depus plângere la Poliție

Este o persoană pe care nici nu o cunosc și nici nu am văzut-o în viața mea", a mai dezvălui el, pentru WOWbiz.ro.

Alin Gabriel Matei și regretatul Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Alin Gabriel vrea să își apere imaginea

Recent, fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian a transmis un mesaj pe Facebook, prin care anunțat că s-a săturat de acest scandal și de mesajele pe care le primește în mod public așa că își vă apăra imaginea pe cale legală.

Fanii din mediul online i-au sărit imediat în ajutor și l-au susținut cu fiecare mesaj și comentariu.

"Foarte bine faci, Alin. Celor care nu știu să se poarte în societate așa le trebuie. Pe lumea asta totul se plătește. Petrică a știut ce a ales și dacă ai fi fost un prăpădit nu este treaba nimănui. Dacă ai ajuns undeva, ai ajuns pe munca, pe respectul și pe educația părinților tăi.

Capul sus și mergi mai departe, nu lua răutățile în seamă. Succes! Nu toată lumea gândește când aruncă cu noroi. Răutăți sunt, slavă Domnului.

Dar stai liniștit că nu te vor doborî. Cine îl iubește pe Petrică te va iubi și pe tine, pentru că se vede că Petre a ales ce a trebuit. Tot înainte cu succes, copil talentat", este unul dintre mesajele primit de Alin.

