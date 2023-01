Simona Trașcă a primit cea mai frumoasă surpriză de ziua ei, chiar de la ÎPS Teodosie! Vedeta a dezvăluit cum s-a întâmplat tot: "Am plâns în hohote" | EXCLUSIV

In articol:

Pentru Simona Trașcă, cel mai frumos cadou primit de ziua ei a fost categoric anul acesta. Focoasa blondină este născută pe 1 ianuarie, iar într-un interviu acordat recent pentru WOWbiz.ro a mărturisit că multă vremea a întristat-o foarte tare acest lucru.

Totuși, dacă până acum nu a fost așa bucuroasă de ziua ei de naștere, anul 2023 se pare că a schimbat radical percepția frumoasei vedete. Simona a primit un cadou neașteptat de la viață, chiar pe data de 1 ianuarie.

Simona Trașcă, cadou extrem de special de ziua ei de naștere

Vedeta s-a aflat la Constanța în data de 1 ianuarie, iar din clubul în care a petrecut Revelionul a plecat devreme pentru că a doua zi știa că vrea să meargă la biserică. Fiind plecată din Capitală, a mers la Arhiepiscopia Tomisului, acolo unde slujba era oficiată de ÎPS Teodosie.

Simona ne-a mărturisit că atunci când a ajuns s-a gândit, pentru câteva secunde, ce bucurie ar fi ca tocmai ÎPS Teodosie să îi dea binecuvântarea de început de an, însă nu a sperat că i s-ar putea întâmpla acest lucru, tocmai pentru că

era extrem de aglomerat.

" Anul acesta am primit cel mai frumos cadou de ziua mea. Am sărbătorit cu șase prieteni, am fost la un club unde și nici nu m-am simțit foarte bine, iar pe la două și ceva am vrut să plec acasă, pentru că în fiecare dimineață pe ziua de 1 eu mă trezesc să îmi iau binecuvântarea, de nouă an.

Am fost la Constanța și slujba a fost ținută de ÎPS Teodosie. Am reușit să prind din slujbă, am prins și binecuvântarea și când am intrat în biserică, m-am gândit foarte mult în gândul meu și am vorbit cu Maica Domnului să mă binecuvânteze și pe mine Părintele Teodosie, iar dânsul, când pleacă, nu se știe cine apucă să fie în calea lui", a mărturisit Simona Trașcă, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Simona Trașcă [Sursa foto: Instagram]

ÎPS Teodosie, cadou neașteptat pentru Simona Trașcă

Vedeta ne-a dezvăluit că deși nu se aștepta să fie atât de norocoasă și să i se întâmple acest lucru, ÎPS Teodosie i-a dat binecuvântarea de început de an, chiar în momentul în care a ieșit din biserică.

Timp de câteva minute, Simona Trașcă ne-a povestit că a plâns de emoție și că ceea ce a simțit în acel moment nu a mai trăit niciodată.

"După ce s-a terminat slujba m-am pus la miruit și era alt preot. Am stat la coadă la miruit, iar după ce m-am miruit, imediat când am încercat să ies din biserică a ieșit și ÎPS Teodosie din altar și mi-a pus și mie mâna pe cap și am simțit așa niște emoții foarte puternice. Se vede că are foarte mare har, am plâns de fericire și emoție vreo două minute.

Acesta l-am simțit eu cel mai frumos cadou pentru mine de ziua mea. Apoi am ieși la masă la prânz cu o prietenă, chiar acolo în port și cam așa am petrecut toată ziua", a dezvăluit Simona Trașcă, pentru WOWbiz.ro.

Simona Trașcă [Sursa foto: Instagram]

Simona Trașcă, mărturii emoționante despre ziua de naștere

Frumoasa vedetă este născută chiar de 1 ianuarie, iar pentru că oamenii sărbătoresc Revelionul, de cele mai multe ori nu a primit atenția pe care și-a dorit-o de ziua ei, urările care veneau fiind pregătite atât pentru sărbătoarea ei, cât și pentru prima zi din an.

"Pentru mine nu a fost super tare. Eu ani de zile am suferit pentru că nu eram băgată în seamă. Adică nu simțeam că e ziua aia specială pentru mine. Toată lumea merge la Revelion și când se trezește toată lumea se recuperează după o noapte de petrecere.

Nu prea mă bagă lumea în seamă, cine îmi scrie îmi zice așa La mulți ani și pentru ziua mea. Chiar și eu petrec Revelionul și așa nu am avut șansa să mă simt cumva specială în ziua respectivă", a mărturisit Simona Trașcă, pentru Wowbiz.ro.

Mama vedetei a făcut-o recent să își schimbe părerea, după ce a încurajat-o și i-a spus că oamenii din toată lumea se îmbracă cu cele mai bune haine și sărbătoresc chiar de ziua ei de naștere.

"Mi-a spus mama recent să nu mai fiu supărată pentru că sunt născută într-o zi de mare bucurie, unde la un capăt la celălalt al Planetei oamenii se îmbracă în nou și toată lumea sărbătorește pentru că e o zi importantă și să fiu fericită că sunt binecuvântată pentru că m-am născut într-o astfel de zi", a dezvăluit Simona Trașcă, în exclusivitate.

