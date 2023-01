„Am pierdut tot, contracte, bani. Acum o iau de la capăt, de la zero” Ce se întâmplă în viața lui Cătălin Moroșanu? Sportivul a vorbit pentru prima dată despre asta: „Pentru mine este o tragedie”

In articol:

Cătălin Moroșanu este unul dintre cei mai iubiți și apreciați sportivi de la noi din țară, iar de când a apărut în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas și cu care păstra legătura prin intermediul rețelelor de socializare.

Însă, din nefericire, Moroșanu a fost victima hackerilor și a pierdut contul oficial de Facebook, dar și pe cel personal, acolo unde avea numeroase fotografii de familie și o mulțime de amintiri. De asemenea, în cadrul unui interviu recent, sportivul a explicat că mai bine de 8 luni a făcut tot posibilul pentru a-și recupera conturile, apelând chiar la experții în IT, însă fără rezultat.

Acum, însă, a luat o decizie, mai precis să o ia de la zero și să-și creeze alte conturi, pentru a putea în continuare ține legătura cu fanii săi.

„Mi-au fost hackuite ambele conturi. Prima oară, a fost hackuit contul personal și automat, după, a intrat și în contul oficial. Pentru mine este o tragedie. Facebook-ul era principalul canal de comunicare cu fanii mei. Am încercat să recuperez contul. Am căutat tot felul de persoane din România și se pare că nu am reușit. Mi-a fost trimis un mesaj pe Messenger și automat pe personal m-au hackuit, iar de pe personal pe cel oficial și am rămas așa. De opt luni de zile încerc să recuperez. Se pare că nu am reușit și acum mi-am făcut alt cont. Acum o iau de la capăt, de la zero. O să fie destul de greu, dar asta este.Eu am făcut greșeala foarte mare că nu am avut autentificarea cu doi pași. Pierdem contracte, pierdem bani, am pierdut tot!”, a mărturisit Cătălin Moroșanu, pentru un post TV.

Cătălin Moroșanu a explicat de unde a venit porecla ”Moartea din Carpați”

Invitat în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată pe Kanal D, Cătălin Moroșanu a explicat de unde a venit porecla ”Moartea din Carpați”. Cel ce l-a numit pentru prima dată în acest fel a fost chiar Radu Pietreanu, fondatorul grupului de umor ”Vacanța Mare”.

A precizat, însă, că la începutul nu i-a plăcut această poreclă, dar cu timpul a început să se identifice cu ea.

„Moartea din Carpați a fost pusă de prietenul meu, Radu Pietreanu. Într-adevăr, nu mi-a plăcut la început. Îmi era rușine. Bine, aveam și o față de Moartea din Carpați, să ne înțelegem. Eu îmi asum cum arăt. Încet-încet, pe măsură ce am început să reprezint România, am realizat că și munții Carpați reprezintă toată România și pe toți românii care sunt pe tot globul pământesc.Am dus această poreclă cu mândrie și chiar a prins la public. Contează mult să ai o poveste, și în orice poveste de succes trebuie să ai ceva ieșit din comun.”, a explicat Cătălin Moroșanu, în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.