"Am primit astfel de propuneri!" Jojo a vorbit despre hărțuirea sexuală. Situațiile cu care s-a confruntat la începuturile carierei în actorie

In articol:

Discursul Vioricăi Vodă, de la Premiile Gopo, a scos la lumină poveștile multor actrițe care s-au confruntat cu hărțuirea sexuală.

Recent, într-un interviu pentru viva.ro , și Jojo a mărturisit că a primit numeroase avansuri la începutul carierei, pe care le-a refuzat vehement.

Jojo: "Eram la o vârstă foarte fragedă când am primit astfel de propuneri"

După episodul halucinant de la Premiile Gopo, când actrița Viorica Vodă a mărturisit în fața tuturor că a fost victima hărțuirii sexuale, și Jojo a vorbit despre acest subiect. Partenera lui Paul Ipate a dezvăluit că s-a confruntat la începutul carierei cu mai multe propuneri indecente, dar le-a refuzat. Mama ei i-a fost alături în tot acest timp: "Din păcate, în România, dar nu numai, în societatea de astăzi, la nivel global, acest lucru este des întâlnit în orice profesie, nu numai în industria de divertisment. Este regretabil că există un asemenea fenomen și e bine că Viorica Vodă a deschis acest subiect care, până acum, nu a mai fost discutat public, la noi în țară.

Vorbind din proprie experiență, eram la o vârstă foarte fragedă când am primit astfel de propuneri și am simțit că trebuie să tranșez lucrurile, să spun un "Nu" foarte clar, să refuz acea situație. Am avut-o pe mama aproape ca sfătuitor și susținător. Există oameni care au senzația că li se permite orice și că li se poate oferi orice în schimbul unui job.", a declarat Jojo, pentru sursa amintită.

Jojo [Sursa foto: Instagram]

"Au fost momente în care am pierdut castinguri, dar nu am renunțat la visul meu"

Jojo a dezvăluit că s-a confruntat cu situații dificile după ce a refuzat vehement propunerile indecente care i s-au făcut. Actrița spune că nu de puține ori a pierdut castinguri importante, pentru că nu a vrut să-și păteze onoarea. Cu toate acestea, vedeta nu a renunțat la visul ei, de a urca pe scenele celor mai mari teatre din România: "Întâmplarea nu a fost singulară, au mai existat situații în care am fost pusă în fața unor alegeri, în urma unor mesaje foarte clare.

De fiecare dată am deschis o altă ușă ca să găsesc acea persoană care să creadă în talentul meu și care să mă prețuiască din punct de vedere profesional. Au fost momente în care am pierdut castinguri, dar nu am renunțat la visul meu. Dar este vorba strict despre experiența personală și nu aș putea să vorbesc în numele altcuiva. Consider că poți spune "Nu", și nu depinde cariera ta de asta.", a adăugat Jojo.

Jojo [Sursa foto: Instagram]