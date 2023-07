„Am refăcut tot” Schimbare majoră în viața Roxanei Nemeș! Vedeta și soțul ei s-au mutat în casă nouă. Câți bani au cheltuit pentru locuința de vis

In articol:

Roxana Nemeș și Călin Hagima formează un cuplu de 11 ani, iar în 2021 au devenit soț și soție. Deși, la începutul relației lor, au existat câțiva răutăcioși care nu le dădeau nicio șansă, artista și soțul ei sunt împreună de peste un deceniu și au planuri mari pentru viitorul lor.

În luna iunie, cei doi soți au reșit să termine amenajările la noua lor locuință și deja s-au mutat în casa visurilor lor.

Citește și: Divă ca Roxana Nemeș nu mai există! La volan, cu ochelarii de soare și pălăria la purtător, trage senzual dintr-o țigară| EXCLUSIV

Roxana Nemeș nu se bucură de succes doar în cariera sa de cântăreață, ci și în plan personal. Soțul ei, Călin Hagima, îi este alături în toate momentele și se asigură că vedetei îi sunt îndeplinite toate poftele. După ce au locuit timp de câțiva ani într-un apartament din București, Roxana și Călin au luat decizia de a-și construi o casă pe placul lor, iar visul lor s-a realizat. Luna trecută, cei doi s-au mutat într-o vilă cu două etaje, iar artista a dezvăluit că investiția lor a ajuns până la un milion de euro, însă noua locuință merită toți banii.

De asemenea, Roxana a povestit cum arată noua ei casă și a mărturisit că locuiește acum într-o clădire modernă și digitalizată.

Citește și: „M-a surprins de prima dată” Florentina Opriș a făcut mărturisiri emoționante despre bărbatul din viața ei! Prezentatoarea TV și iubitul ei s-au cunoscut într-un loc total neașteptat

Citeste si: „Lumea îmi spunea să beau apă sfințită” Cum a reușit Rona Hartner să învingă lupta cu cancerul, în doar 12 luni- kanald.ro

Citeste si: Mai fierbinte de atât nu se poate! Larisa Iordache, apariție de senzație, în bikini, la piscină. "Un corp perfect"| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

„Faptul că am făcut-o verde și smart. Adică am pus panouri solare, puțuri, încălzire în pardoseală, pompe de căldură, iluminat led. În plus, toate device-urile din casă sunt pe telefon”, a declarat Roxana Nemeș pentru Unica.ro.

Roxana nemeș și soțul ei s-au mutat în casă nouă [Sursa foto: Captură video]

Citește și: ”Să nu mai sufăr” Simina Loica i-a uimit pe toți, după ce a răspuns la întrebarea unui internaut! Bruneta, pregătită să facă schimbări majore în viața sa

Citeste si: „M-a asigurat că o să fiu ok cam în două luni de zile. Acum pot să spăl un vas, dar atunci când spăl am niște dureri groaznice.” Dana Roba trece prin clipe cumplite, la câteva săptămâni de la tragicul accident- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 17 iulie 2023. Sărbătoare mare: Multe românce poartă numele acestei sfinte- stirilekanald.ro

Citeste si: Dovadă clară că Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir formează un cuplu. Actorii principali din serialul turcesc „Golden Boy” nu se mai feresc să-și arate dragostea și în spatele camerelor de filmat- radioimpuls.ro

Cum arată noua casă a Roxanei Nemeș

Vedeta este mândră de noua ei locuință și a făcut chiar și un tur pe care l-a postat pe rețelele de socializare. Noua ei casă este o vilă cu două etaje, extrem de spațioasă, care conține la parter un garaj, un living, o bucătărie, o baie, dar și o terasă cu deschidere către piscină. Urcând puțin, la etajul 1, vom găsi un birou, două dormitoare cu băi proprii, dressingul lui Călin și o baie comună. Bineînțeles că Roxana nu se putea lăsa mai prejos, având și ea propriul ei dressing, acesta fiind unul impresionant. Locul în care cântăreața își va așeza hainele și produsele de make-up se află la demisol și așteaptă să fie încărcat cu articole vestimentare, genți și bijuterii. Roxana este foarte mulțumită de felul în care arată acum casa ei și a mărturisit că a muncit foarte mult pentru a avea un rezultat excelent.

„Și când zic asta mă refer la tot! E altă casă. Am refăcut tot!”, a mai spus Roxana Nemeș.