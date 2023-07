”Să nu mai sufăr” Simina Loica i-a uimit pe toți, după ce a răspuns la întrebarea unui internaut! Bruneta, pregătită să facă schimbări majore în viața sa

In articol:

Simina Loica este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată pe micile ecrane, aceasta a intrat rapid în sufletele celor de acasă, prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu. De asemenea, chiar și pe rețelele de socializare bruneta este foarte activă și nu ezită niciodată să împărtășească cu fanii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin

plăcute.

Recent, însă, vedeta le-a dat ocazia internauților să-i adreseze orice curiozitate ar avea despre ea, prin intermediul unei secțiuni de întrebări pe Instagram. Zis și făcut, căci întrebările au curs, iar Simina Loica a satisfăcut curiozitățile tuturor admiratorilor.

Citește și: Alex Bobicioiu, noi declarații după despărțirea de Simina: "Nu ne-am văzut, doar am vorbit". Ce spune despre o eventuală împăcare cu fost iubită| EXCLUSIV

Așa se face că, un fan chiar a întrebat-o pe brunetă ce ar schimba la ea, dacă ar putea.

„Dacă ai putea schimba ceva la tine, care ar fi acela?”, a fost întrebarea adresată de internaut.

Bineînțeles, răspunsul Siminei Loica nu a întârziat să apară, iar aceasta a explicat exact ce ar schimba, făcând chiar o listă cu aceste lucruri.

Citeste si: Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au parcurs toți pașii necesari pentru divorț. Iată când au fost semnate actele- kanald.ro

Citeste si: Mai fierbinte de atât nu se poate! Larisa Iordache, apariție de senzație, în bikini, la piscină. "Un corp perfect"| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

„4 schimbări aș face

1- nu mai vreau să fiu așa sufletistă că sunt luată de proastă

2- să mă pun pe locul 2 pe mine, că locul 1 e și va fi Dominic

3- să am mai multă încredere în mine

4- să nu mai sufăr și să fiu mai nepăsătoare”,

a fost răspunsul oferit de Simina Loica.

Citeste si: „M-a asigurat că o să fiu ok cam în două luni de zile. Acum pot să spăl un vas, dar atunci când spăl am niște dureri groaznice.” Dana Roba trece prin clipe cumplite, la câteva săptămâni de la tragicul accident- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 17 iulie 2023. Sărbătoare mare: Multe românce poartă numele acestei sfinte- stirilekanald.ro

Citeste si: Dovadă clară că Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir formează un cuplu. Actorii principali din serialul turcesc „Golden Boy” nu se mai feresc să-și arate dragostea și în spatele camerelor de filmat- radioimpuls.ro

Ce spune Alex Bobicioiu despre o împăcare cu Simina Loica

De curând, în cadrul unui interviu, Alex Bobicioiu a vorbit deschis despre o posibilă împăcare cu fosta sa parteneră de viață, Simina Loica, și a explicat de ce nu mai vede un viitor alături de femeia care i-a stat alături mai bine de un an.

Citește și: „Te iubesc” Cine este tânăra cu care Alex Bobicioiu s-a afișat, după despărțirea de Simina Loica! I-a făcut și o declarație de dragoste

"Am mai vorbit, dar nimic mai mult. Nu ne-am văzut, doar am vorbit. Nu știu ce se înțelege prin mesajele noastre. A trecut mult timp de când nu mai vorbim, au trecut trei săptămâni și niciodată nu am stat atât de mult fără să vorbim, nu știu ce să zic despre o nouă șansă. Eu simt acum că nu, simt că există un mare nu", a explicat Alex Bobicioiu.

Simina Loica și Alex Bobicioiu [Sursa foto: Instagram]