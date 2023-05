„Am și eu nevoie de bani” Oana Lis din ce în ce mai activă pe TikTok! Reacția neașteptată a lui Viorel Lis, după ce a văzut ce face soția lui pe platforma de socializare

In articol:

Oana Lis este iubită și apreciată de mulți români, iar aceasta este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Facebook, păstrând legătura cu toți cei ce o îndrăgesc. Ei bine, însă, de curând, soția lui Viorel Lis s-a gândit să își înceapă activitatea și pe o altă platformă, extrem de cunoscută la noi în țară, respectiv TikTok, acolo unde blondina a făcut deja câteva live-uri.

Așadar, întrebată despre veniturile de pe platforma de socializare și dacă este sau nu mulțumită până în acest moment de acestea, vedeta nu a oferit informații despre o sumă exactă pe care a dobândit-o în urma activității sale pe rețeaua de socializare, însă a precizat că nu poate spune că situația este una fericită în cazul ei.

„Nu aș putea să spun că merge foarte bine și mi-am făcut vilă cu piscină din TikTok. Mi-a venit ideea pentru că și eu consum Tiktok în anumite momente, când sunt singură la o cafea sau seara înainte să dorm, sunt multe lucruri amuzante. Am văzut că sunt și alte persoane publice care postează, fac live-uri. Eu oricum avea niște postări, dar nu făcusem live niciodată, și am făcut live și văd că lumea m-a primit destul de bine, am primit și cadouri, bineînțeles și hate de la oamenii care comentează urât, dar nu mă deranjează, sunt obișnuită. (...) Nu știu cât o să mai fac, când o să mai fac, deocamdată nu am o comunitate a mea pe TikTok.(...) Bineînțeles că dacă ai meciuri primești și cadouri mai multe, bineînțeles că am și eu nevoie de bani, dar nu sunt dispusă să fac orice pentru bani. Nu am de gând să fac meciuri, bine, asa spun acum, dar vreau să fiu în stilul meu, acolo controlul esteal meu, când vreau, închid live-ul, nu mă conduce nimeni” , a declarat Oana Lis, pentru un post TV.

Cum a reacționat Viorel Lis, atunci când a aflat că Oana și-a început activitatea pe TikTok

Oana Lis a vorbit și despre reacția pe care a avut-o partenerul ei de viață, atunci când a aflat că blondina și-a început activitatea pe TikTok.

Vedeta spune că soțul său se amuză copios pe seama acestei situații, însă mai mult decât atât, Oana a mai precizat că speră să-l convingă chiar și pe fostul edil al Capitalei să facă un filmuleț pe TikTok.

„Nu mai zic că de Viorel mulți credeau că nu mai e în viață, și mă puneau să-l arăt pe Viorel, poate îl conving să facă și el un TikTok. Face mișto de mine și zice că n-am ce face, să mă duc la muncă”, a mai spus Oana Lis.