"Am simțit că aveam nevoie de o schimbare" Jador, în culmea fericirii după ce și-a făcut un cadou de sute de mii de euro | EXCLUSIV

Moș Nicolae a venit cu o super surpriză pentru Jador. Artistul a cheltuit o avere și și-a cumpărat un bolid de lux.

Vedeta ne-a dezvăluit că avea clar nevoie de o schimbare așa că a decis să fie un de calitate.

Jador este în culmea fericirii căc i și-a schimbat recent mașina. Artistul a decis să facă o nouă investiție de sute de mii de euro. Cântărețul nu s-a uitat la bani, mai ales că merge prin toată țara la spectacole și concerte.

Jador și-a făcut un cadou de sute de mii de euro

Îndrăgitul cântăreț a mărturisit că noua mașină este mai mult o necesitate și nu chiar un moft, însă se bucură că a reușit să își cumpere bolidul de lux. Deși a venit de Sfântul Nicolae, Jador a mărturisit că nu a fost vorba de un cadou, ci mai mult de o coincidență.

"Mă simt bine vă dați seama! E un motiv de bucurie. Am simțit că aveam nevoie de această schimbare. Nu e vorba de un cadou special de Sf. Nicolae, pur și simplu așa s-a nimerit", a explicat Jador, pentru WOWbiz.ro.

Jador străbate țara în lung și în lat pentru concertele din România și spune că bolidul va fi condus de el sau de șoferul lui.

Artistul și-a dorit să facă o schimbare pentru că avea nevoie și de o mașină mai spațioasă.

Jador și-a făcut deja planul de Sărbători

De Crăciun vrea să fie acasă, însă noaptea dintre ani îl va prinde pe artist la concerte. Când vine vorba de bucatele tradiționale de Crăciun, pentru îndrăgitul cântăreț nu trebuie să lipsească șoriciul.

"De Revelion am să cânt, iar de Crăciun am să mă duc acasă la ai mei" "Îmi place să mănânc șorici de Crăciun, carnea și mâncărurile din porc nu lipsesc de pe masă", a mărturisit Jador, pentru WOWbiz.ro.

Jador, surpriză uriașă pentru mama și fratele său. Cum i-a făcut să plângă

Recent, Jador le-a pregătit o mare surpriză mamei și fratelui său. Artistul a făcut un gest neașteptat, dar demn de tot respectul! Cântărețul a decis să îi mobileze casa fratelui său și marea surpriză a fost dezvăluită la Fiță cu Adiță.

Tânărul are o carieră de succes și este iubit de toată România, însă nu uită niciodată să aducă zâmbetul pe buze în familia sa. Așa s-a întâmplat și cu surpriza pe care cântărețul i-a făcut fratelui său.

" Noi suntem niște oameni simpli. Nu a visat nimeni că eu o să ajung așa și că o să-i pot ajuta. Nici eu nu am crezut. Am crezut în visul ăsta mereu, dar niciodată nu am crezut că o să se materializeze. Eu mă bucur mult că pot să fac asta cu ei, inclusiv cu tata. Pentru fiecare membru al familiei în parte am proiectul lui. Pentru asta muncim, pentru asta a muncit și tata, pentru asta am muncit și eu. Banii e ușor să îi dai, dar munca depusă de tata și stresul și implicarea lui...tata e un om extraordinar.", a mărturisit Jador, la Fiță cu Adiță.

