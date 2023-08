„Am simțit că nu am aer” Soția lui Flick, vacanță de coșmar în Delta Dunării! Ce s-a întâmplat cu Denisa Flicea în escapada din România

In articol:

Denisa Filcea și Flick au plecat recent într-o escapadă în Delta Dunării, unde prezentatorul trebuia să fie prezent la un eveniment. Recent, soția acestuia a făcut mărturisiri neașteptate despre experiența sa.

Soția lui Flick, vacanță de Coșmar în Delta Dunării

Iată ce s-a întâmplat atunci când cei doi trebuia, de fapt, să se relaxeze!

Denisa Filcea și Flick sunt împreună de foarte mult timp. Cei doi formează un cuplu minunat și trăiesc împreună momente unice. Prezentatorul și partenera lui s-au căsătorit acum ceva timp și au împreună o fetiță, de care sunt foarte mândri.

Recent, Flick și soția lui au plecat într-o mini vacanță în Delta Dunării. Prezentatorul a îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că a fost invitat la un eveniment, chiar în locația respectivă. Ajunși acolo, cei doi soți au avut parte de o surpriză total neașteptată și neplăcută în același timp. Denisa Filcea se poate lăuda cu un număr impresionant de urmăritori pe rețelele de socializare, astfel că postează des momente importante din viața personală.

Așa s-a întâmplat și de data aceasta, când a împărtășit cu cei care o urmăresc și o apreciază situația cu care s-a confruntat pe meleagurile românești. Iată ce au pățit cei doi în escapada din Deltă!

Ce mărturisiri a făcut Denisa Flicea despre situația cu care s-a confruntat

Se pare că escapada, care ar fi trebuit să fie una cât se poate de plăcută și relaxantă, le-a lăsat un gust amar lui Flick și soției lui.

Condițiile de la locația respectivă nu au fost deloc pe gustul Denisei, astfel că a simțit nevoia să spună și oamenilor adevărul.

Frumoasa șatenă a mărturisit că se simte bine pentru faptul că a ajuns acasă și că Delta este un loc minunat, doar că trebuie să acorzi mai multă atenție locației unde vrei să te cazezi. Aceasta a ținut să precizeze că a avut parte de servicii de proastă calitate, deși locația era cotată la 5 stele.

„ Am ajuns acasă, am plecat ieri din Deltă. Doamne, ce bine. Că am plecat! Delta e un loc minunat, merită văzut, dar mare atenție unde mergeți. Sunt atât de multe persoane care au promovat locul acela, nu e așa! Nu există resorturi de cinci stele, servicii proaste la prețuri exagerate. Nici noi nu am plătit, am mers acolo pentru că Flick a prezentat un eveniment. Nu e de mers, pentru că e extraordinar de înghesuit totul. Aleile sunt foarte mici, am simțit că nu am aer, camerele foarte mici, serviciile foarte slabe.”, a spus Denisa Filcea pe Instagram.