Amalia Enache a vorbit deschis despre relația pe care o are cu fiica sa, Alma: „A mers cu mine peste tot” Cum se înțelege, de fapt, jurnalista cu tatăl copilului său: „Are șansa de-a trăi în diverse colțuri din lumea asta”

Amalia Enache se numără printre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare de știri din țara noastră. De-a lungul anilor a reușit să-și construiască o carieră de succes în industria televiziunii. Mai mult decât atât, încă de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, jurnalista a adunat de partea sa o mulțime de fani care o apreciază datorită parcursului său profesional.

Chiar dacă apare zi de zi pe micile ecrane, fiind întotdeauna prezentă la pupitrul de știri, despre viața personală a prezentatoarei nu se știu foarte multe detalii. Recent a vorbit despre relația minunată pe care o are cu fiica sa, dar și ce relație a păstrat cu tatăl copilului.

Cum se înțelege Amalia Enache cu fiica sa?

Îndrăgita prezentatoare de știri și fiica sa, Alma, au o relație demnă de invidiat și sunt întotdeauna împreună. În ciuda faptului că Amalia Enache are o viață foarte aglomerată, reușește să își împartă timpul între rolul de jurnalistă și cel de mamă, iar până în acest moment se pare că i-a ieșit cu brio.

Ba mai mult decât atât, cele două adoră să călătorească și să descopere locuri noi împreună, motiv pentru care la doar cinci luni și jumătate Alma descoperea deja America de Sud.

„Da, încă de când s-a născut, Alma a mers cu mine peste tot. Prima ei călătorie a făcut-o când avea doar cinci luni și jumătate în America de Sud, astfel că primul ei dinte i-a ieșit în Buenos Aires, iar al doilea dinte în Brazilia, la Rio de Janeiro. (râde) Ea e de religie catolică, la fel ca tatăl ei, și a avut parte și de două botezuri, unul aici, la Catedrala Sf. Iosif, și altul la celebra statuie a lui Iisus de la Rio de Janeiro. Când am ajuns în Rio și am urcat pe muntele pe care este amplasată statuia, vântul bătea foarte tare și am intrat în capela de la baza statuii, despre care nici nu știam că există. Și, vorbind cu preotul care ne-a adăpostit, i-am povestit cum Alma fusese botezată în România, iar el i-a făcut un fel de ceremonie de confirmare a botezului chiar acolo, în interiorul statuii lui Iisus. Ceea ce a fost magic!”, a mărturisit Amalia Enache pentru okmagazine.ro.

Amalia Enache și fiica sa, Alma [Sursa foto: Facebook]

Amalia Enache, totul despre tatăl fiicei sale

Amalia Enache ș i fostul său partener de viață au trăit o frumoasă poveste de dragoste, iar din rodul iubirii lor s-a născut și Alma, fiica sa. Cu toate acestea, la un moment dat au decis să meargă pe drumuri separate, însă jurnalista mărturisește că are o relație foarte bună cu acesta. Mai mult, se implică activ în creșterea și educația fiicei lor, motiv pentru care susține, în continuare, că este cel mai bun tată pe care îl putea avea Alma.

Totodată, a mai adăugat și faptul că nu este o persoană publică, însă activează în domeniul cimetografiei, tocmai de aceea nu stă niciodată în același loc.

„Tatăl ei nu e o persoană publică. E un român care lucrează în domeniul cinematografiei și are șansa de-a trăi în diverse colțuri din lumea asta. Noi suntem acum foarte buni prieteni și într-o relație excelentă de creștere a Almei. În continuare, am convingerea că el este cel mai bun tată din lume și asta poate să ți-o confirme și Alma. ”, a mai spus jurnalista pentru sursa menționată anterior.