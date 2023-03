Amalia Enache, noi detalii despre problema de sănătate care a trimis-o direct în operație. Cum se simte prezentatoarea TV, după intervenția chirurgicală

In articol:

Amalia Enache este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV de la noi din țară. Aceasta a trecut prin momente grele în luna februarie când a fost nevoită să se supună unei intervenții chirurgicale. Vedeta și-a îngrijorat fanii atunci când a postat pe rețelele de socializare că s-a operat de urgență de colecist, deoarece durerile erau îngrozitoare.

Acum, jurnalista și-a revenit complet și a putut să își reia activitatea la pupitrul știrilor. Amalia Enache a mărturisit că în momentul în care au apărut durerile era la machiaj pentru că în scurt timp trebuia să apară pe micul ecran.

Durerile au fost atât de îngrozitoare încât vedeta a decis că cel mai bine pentru ea este să meargă de urgență la spital pentru a se opera, deoarece a fost la a doua criză de acest fel. Imediată ajunsă în camera de gardă, prezentatoarea TV a fost operată de primul medic care a ieșit dintr-o altă intervenție. Chiar dacă doctorul care a avut grijă de ea era destul de tânăr, aceasta a mărturisit că a avut încredere deplină în el din primul moment.

„La prima criză eram acasă, la a doua criză eram înainte de știri. A început după ce mă machiasem și a fost foarte dramatic momentul, pe de altă parte a fost exact în perioada când Alma era în tabără la schi. Atât de tare m-a durut și era a doua oară și era inevitabil, încât am zis nu mai, gata, trebuie rezolvată problema. Nu am făcut-o seara, pentru că nu e recomandată totuși o operație la cald, am așteptat un pic, dacă tot mă calmasem, să se mai potolească. M-am operat la spitalul Universitar, la un medic foarte tânăr. Medicii erau în operație și primul medic care a ieșit a fost el și a fost foarte bine. Am avut încredere deplină în el.”, a declarat Amalia Enache, conform Playtech.

Amalia Enache s-a confruntat cu această problemă de sănătate încă din studenție

Nu a fost prima dată când Amalia Enache s-a confruntat cu o astfel de problemă de sănătate, vedeta susținând că primele semnale au fost încă din perioada studenției. Cu toate acestea, după un regim alimentar destul de strict în care nu mai consuma deloc prăjeli și alimentele ce îi făceau rău totul părea că a revenit la normal.

„Și totuși am avut această surpriză, această criză de colecist. Mă știam de foarte multă vreme, adică am avut primele semnale și povestea aceea de bilă leneșă foarte demult, însemnând în studenția mea. Doar că eu am respectat cu strictețe ceea ce îmi spunea organismul că nu trebuie să fac. Nu știu, mi-a fost rău de la mujdei de usturoi, nu am mai mâncat de 25 de ani mujdei de usturoi, nu am mai mâncat varză călită, nu am mâncat nimic prăjit, totul la grătar și atunci ea nu mi-a dat alte semnale”, a mai spus jurnalista.